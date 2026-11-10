Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 11 по 17 листопада свідчить про різке похолодання: після +12° у п’ятницю, 13 листопада, повітря вдень охолоне до +3° у вівторок, 17 листопада, а вночі на початку наступного тижня очікуються приморозки до -2°.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав харків'ян про нестабільну погоду, а новий тиждень з 11 по 17 листопада принесе чергове різке похолодання. Пік тепла очікується у п’ятницю, 13 листопада, коли повітря прогріється до +12°, але вже до кінця тижня термометри покажуть лише +3°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +3° до +12°, а нічна — від -2° до +7°.

У середу, 11 листопада, у Харківській області очікується хмарна погода з можливими опадами. Вдень повітря прогріється лише до +4°, а вночі залишиться близько +3°.

У четвер, 12 листопада, хмарність поступиться проясненням, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +5°, вночі — до +3°.

У п’ятницю, 13 листопада, синоптики обіцяють найтепліший день тижня — повітря прогріється до +12° вдень, тоді як вночі залишиться на позначці +3°. Опадів не очікується, хмарність мінлива з проясненнями.

У суботу, 14 листопада, можливі опади на тлі хмарної погоди з проясненнями. Денна температура утримається на позначці +7°, а нічна — також +7°.

У неділю, 15 листопада, опадів не прогнозують, небо залишиться хмарним з проясненнями. Вдень повітря охолоне до +6°, вночі — до +2°.

У понеділок, 16 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень термометри покажуть +4°, а вночі вперше за тиждень похолодає до -2°.

У вівторок, 17 листопада, завершальний день тижня принесе хмарну погоду з проясненнями та можливими опадами. Вдень повітря прогріється лише до +3°, вночі очікується -1°.

Найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з максимумом +12°, а найхолоднішим — вівторок, 17 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують тричі — у середу, 11 листопада, суботу, 14 листопада, та вівторок, 17 листопада.

Через різкий перепад температур і нічні приморозки до -2° харків'янам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — середу, суботу та вівторок — не завадить парасолька та обережність на дорозі, адже вологий асфальт підвищує ризик аварій.

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