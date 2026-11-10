Щороку з 1 січня українцям перераховують плату за доставку газу. Сам тариф захищений мораторієм і не змінюється, однак щомісячний платіж в окремих споживачів може зрости або зменшитися - усе залежить від обсягу спожитого газу за попередній газовий рік.

Подорожчання газу та світла в Україні - не єдина зміна в платіжках: з 1 січня українцям перераховують і плату за доставку газу. Тариф на цю послугу захищений мораторієм, тому залишається незмінним, але щомісячний платіж можуть переглянути як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Про це повідомляє компанія «Газмережі», передає Новини.LIVE.

Як рахується плата за доставку газу

Щомісячна плата за розподіл газу не змінюється протягом календарного року. Влітку газу споживається менше, взимку більше, але платіж від цього не коливається. Пояснення просте: для розрахунку беруть обсяг газу, спожитого домогосподарством за попередній газовий рік, ділять його на 12 місяців і множать на чинний тариф.

Газовий рік триває з 1 жовтня по 30 вересня. Тобто для розрахунку вартості послуги на 2027 рік враховуватиметься обсяг використаних кубометрів за період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року. Тариф на розподіл при цьому відрізняється залежно від регіону та оператора газорозподільних мереж.

Чому плату ділять на 12 місяців

Такий механізм захищає домогосподарства від надмірних витрат. Якби плату за доставку рахували за фактичним споживанням кожного місяця, родини з газовим опаленням платили б у рази більше саме взимку, коли зростають і витрати на сам газ. Рівні щомісячні платежі дозволяють платити поступово, без різких стрибків вартості послуги.

Скільки платити, якщо газом не користувалися

Доставка газу - обов'язковий платіж, який нараховують навіть тоді, коли домогосподарство фактично не користувалося ресурсом. Для таких випадків передбачена мінімальна річна замовлена потужність. Вона залежить від кількості газових приладів у домі:

лише газова плита - 39 кубометрів на рік;

плита та газова колонка - 126 кубометрів на рік;

плита, колонка та газовий котел - мінімум 314 кубометрів на рік.

Наприклад, якщо в оселі встановлена лише газова плита і за попередній газовий рік власник зовсім не користувався «блакитним» паливом, нараховується мінімальний обсяг - 39 кубометрів на рік. Їх ділять на 12 і множать на тариф оператора ГРМ.

Як самостійно порахувати платіж з 1 січня

Кожен споживач може сам розрахувати вартість доставки газу. Спочатку треба проаналізувати споживання за період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року, а далі виконати два прості кроки.

Приклад: родина протягом попереднього газового року використала 1200 кубометрів газу. Ці 1200 кубів ділимо на 12 місяців - виходить 100 кубометрів. Далі отримані 100 кубометрів множимо на тариф на розподіл, установлений регулятором для вашого регіону. У результаті отримуємо розмір щомісячного платежу за доставку газу.

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