Если заявление на жилищную субсидию подали в ноябре и не указали другой месяц, выплату назначат сразу с начала отопительного сезона - с 1 октября. От выбора даты в заявлении зависит, за какие кварталы учтут доход семьи.

Субсидию на коммуналку в Украине можно получить задним числом - в Пенсионном фонде объяснили, когда назначат выплату по заявлению, поданному в ноябре.

Если обратиться в орган Пенсионного фонда Украины в течение двух месяцев с начала отопительного сезона - то есть до 1 декабря, - жилищную субсидию назначат с 1 октября. Но не раньше дня, когда у человека реально возникло право на эту выплату.

Ключевой момент - какой месяц заявитель укажет в документах. Если человек подает заявление в ноябре и не указывает, что хочет получать субсидию именно с ноября, выплату начислят с начала отопительного сезона, а доход семьи учтут за первый и второй кварталы 2026 года.

Если же в заявлении указать желание получать выплату именно с ноября, а не с начала сезона, расчет изменится: доход учтут за второй и третий квартал текущего года. Таким образом, выбор даты влияет сразу на два параметра - и на месяц, с которого начислят деньги, и на то, какие доходы повлияют на размер субсидии.

В Пенсионном фонде напоминают: субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения и до конца отопительного сезона. При этом период, за который считают доход, напрямую зависит от даты, указанной заявителем.

Как подать документы на жилищную субсидию

Оформить выплату можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, ЦНАПы или портал «Дія».

Порядок назначения жилищных субсидий определяет постановление Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848. Именно этот документ устанавливает сроки обращения: фиксированная дата - до 1 декабря - позволяет получить выплату задним числом с начала отопительного сезона, а не только с месяца фактической подачи заявления.

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