Платники податків, які самостійно погашають заборгованість перед бюджетом або борг з ЄСВ, мають правильно заповнювати платіжку. Податківці розповіли, який код вказати, щоб гроші зарахувалися куди треба.

Стягнення боргу через державного виконавця має свої обмеження, а коли йдеться про податковий борг, додається ще один важливий нюанс - правильне заповнення платіжки. Інакше гроші можуть не зарахуватися в рахунок заборгованості.

Податковий борг виникає, коли платник не сплатив узгоджену суму податку чи збору у встановлений законом строк. Як нагадує Державна податкова служба, це стосується і платежів до бюджету, і заборгованості з єдиного соціального внеску, яку адмініструють податківці.

Який код вказати у платіжці

Головна вимога при самостійному погашенні боргу - правильно заповнити поле «Призначення платежу». У ньому, крім суми та періоду, обов'язково зазначається код класифікації доходів бюджету. Він має відповідати саме тому платежу, який ви закриваєте, а не поточному зобов'язанню.

Для податкового боргу перед державним чи місцевим бюджетом і для боргу з ЄСВ діють різні коди. Якщо вказати не той код або переплутати призначення, кошти можуть зарахуватися на інший платіж, і борг формально залишиться непогашеним - з усіма наслідками.

Що буде, якщо борг не сплатити

На суму податкового боргу нараховується пеня, а сама заборгованість може обернутися податковою заставою майна. Далі податкова має право звернути стягнення на кошти боржника, зокрема через арешт банківських рахунків.

У випадках, коли борг не гаситься добровільно, стягнення може відбуватися через державних виконавців. Тому простіше не доводити до примусових заходів і закрити заборгованість самостійно, одразу вказавши правильний код у платіжці.

Як перевірити свій борг і сплатити

Дізнатися про наявність заборгованості можна в Електронному кабінеті платника на сайті ДПС (tax.gov.ua) або в застосунку «Дія». У кабінеті відображається точна сума боргу, нарахована пеня та код, який потрібно вказати при сплаті.

Сплатити борг можна через банк або онлайн, сформувавши платіжку з правильним «призначенням платежу». У цьому полі зазначають код класифікації доходів бюджету, що відповідає конкретній заборгованості, - саме на цьому наголошують у Державній податковій службі.

Аби уникнути помилок, податківці радять брати код безпосередньо з Електронного кабінету або з податкової вимоги, яку надсилають боржнику. Тоді платіж точно піде на погашення саме того зобов'язання, яке ви закриваєте.

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