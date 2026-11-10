Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 11 по 17 ноября обещает переменчивую погоду: осадки прогнозируют целых пять дней из семи, а максимум воздуха днем поднимется до +11° только в пятницу, 13 ноября.

Дожди и перепады температуры прошлой недели не отступают и сейчас — новый прогноз погоды на неделю в Киевской области с 11 по 17 ноября снова обещает переменчивость: осадки ожидаются целых пять дней, а перепад температур достигнет 8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем воздух прогреется от +3° до +11°, а ночью температура будет колебаться от -1° до +4°.

В среду, 11 ноября, синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду: днем воздух прогреется до +5°, а ночью столбики термометров опустятся до +3°. Возможны осадки.

В четверг, 12 ноября, погода существенно не изменится: днем температура удержится на отметке +5°, ночью — +3°, облачно с прояснениями, также возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, ожидается самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +11°, ночью похолодает до +4°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 14 ноября, температура снизится: днем +5°, ночью +2°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 15 ноября, впервые за неделю ночью ударит мороз: днем +5°, а ночью термометры покажут -1°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем опустятся до самой низкой отметки недели — +3°, ночью останется -1°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

Во вторник, 17 ноября, неделя завершится облачной погодой: днем +5°, ночью +3°, возможны осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +11°, а самым прохладным – понедельник, 16 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, пятницу, понедельник и вторник.

Из-за частых осадков жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть особенно осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за ночных заморозков, которые ожидаются в воскресенье и понедельник, пожилым людям лучше одеваться теплее и избегать длительного пребывания на улице в темное время суток.

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