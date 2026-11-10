Реформа старшей профильной школы предусматривает меньше пассивного слушания и больше опытов, экспериментов и самостоятельной работы. В сентябре 2026 года ее начали пилотировать в 150 академических лицеях.

Изменения в школах в Украине продолжаются - старшеклассники будут больше времени уделять предметам, которые соответствуют их интересам, проводить эксперименты и самостоятельно проверять гипотезы. Такие подходы предусматривает реформа старшей профильной школы, о которой сообщило Министерство образования и науки.

В сентябре 2026 года реформу начали пилотировать в 150 академических лицеях. На основе их опыта модель планируют распространить на более чем две тысячи лицеев по всей Украине.

Больше выбора и практики вместо пассивного слушания

В старшей профильной школе сохранится обязательная для всех учеников часть учебной программы. В то же время школьники будут иметь больше возможностей выбирать курсы в соответствии со своими интересами и планами на будущее.

В 10 классе ученики смогут попробовать разные профили, а в 11-12 классах - углубленно изучать выбранные предметы. Обучение также будет предусматривать больше практических заданий, экспериментов и самостоятельной работы.

Например, на уроках естественных дисциплин школьники смогут самостоятельно формулировать гипотезы, проводить опыты, фиксировать результаты и объяснять выводы. Такой подход должен помочь им понимать, как работают определенные процессы, вместо механического запоминания материала.

Как изменятся работа учителей и оценивание

Новые учебные программы потребуют от педагогов более тщательного планирования занятий. Учителям нужно будет подбирать практические задания, готовить оборудование и организовывать работу так, чтобы каждый ученик мог участвовать в учебном процессе.

Также будет расти роль сотрудничества между педагогами разных предметов: это поможет объединять знания из нескольких дисциплин при работе над общими заданиями. Для поддержки учителей МОН предусматривает методическое сопровождение и обучение.

Будет меняться и оценивание. Помимо правильности ответа, будут оценивать и то, как ученик его получил: смог ли проверить собственное предположение, объяснить результат, заметить и исправить ошибку.

Какими будут новые учебные пространства

Для практического обучения школам нужны лаборатории, оборудование и пространства для экспериментов. Развивать такую инфраструктуру помогает проект Modern Learning Spaces, в рамках которого охвачено 250 учебных заведений в 22 областях.

Вместо отдельного изучения каждой дисциплины школьники будут работать над практическими заданиями, для которых нужны знания из нескольких областей. Финансирование создания таких пространств осуществляется за счет государственного бюджета.

В 2027 году реформа НУШ должна перейти к национальному внедрению старшей профильной школы. Ее реализует Министерство образования и науки совместно со Всемирным банком в рамках программы LEARN.

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