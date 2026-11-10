Докупівля стажу окупається лише тоді, коли відкриває право вийти на пенсію раніше. Розбираємо на прикладах, скільки коштує рік і коли краще не платити.

Мінімальна пенсія і вимоги до стажу в Україні щороку змінюються, через що багато хто замислюється про докупівлю нестачі років. Але купівля стажу далеко не завжди вигідна - розрахунки показують, що відповідь залежить від того, що саме вона дає: право вийти на пенсію раніше чи лише невелику надбавку до виплати.

Окупність рахують просто: вартість стажу ділять на гроші, які він приносить щомісяця. Вартість року стажу у 2026 році - 45 656,16 грн. За минулі періоди з 1 січня 2004 року платять подвійний мінімальний ЄСВ, тобто 3 804,68 грн за місяць. Три роки коштують 136 968,48 грн, п'ять років - 228 280,80 грн, а всю суму сплачують одним платежем протягом 10 днів після підписання договору з податковою.

Що саме ви купуєте: право чи розмір пенсії

Перший тип вигоди - право вийти на пенсію в 60 або 63 роки замість 63 або 65, і тоді людина отримує 24-36 додаткових місяців виплат. Другий тип - надбавка до розміру, бо кожен рік стажу додає 1% до коефіцієнта стажу. Перша вимірюється десятками тисяч гривень, друга - десятками гривень на місяць.

Пенсію обчислюють за формулою П = Зс × Кз × Кс, де Зс для призначень 2026 року становить 17 482,87 грн. Коефіцієнт заробітку Кз показує, у скільки разів ваша зарплата з 1 липня 2000 року перевищувала середню по країні. Докуплені місяці оцінюють із Кз 0,4, бо внесок сплачують з мінімальної бази.

Сценарій 1: не вистачає одного року

Людині у 2026 році виповнюється 60 років, а в реєстрі ПФУ 32 роки стажу при потрібних 33. Без докупівлі пенсію призначать лише в 63 роки. Один рік коштує 45 656,16 грн, а докупівля дає право оформити виплату одразу - на 36 місяців раніше.

За цей час людина отримає близько 182 000 грн, тоді як без докупівлі ці гроші були б втрачені. Вкладені 45 656 грн повертаються вже за 9 місяців, а чистий виграш за три роки перевищує 136 000 грн. Навіть за низького заробітку, коли пенсію підвищують до мінімуму 3 406 грн, окупність складає 13-14 місяців, а виграш близько 77 000 грн.

Сценарій 2: не вистачає трьох років

Та сама людина у 60 років має лише 30 років стажу. Три роки коштують 136 968,48 грн і сплачуються одразу. За 36 місяців раннього виходу людина отримає близько 172 000 грн пенсії, вкладене повернеться приблизно за 29 місяців, а чистий виграш становитиме близько 35 000 грн.

Але для людини з низьким заробітком картина інша: розрахункова пенсія нижча за мінімум, тому вона отримає ті самі 3 406 грн. За три роки це 122 616 грн, що на 14 352 грн менше за витрати - докупівля збиткова. Жінка з 30 роками стажу має право на мінімум 3 725 грн, але й у неї виходить мінус близько 2 900 грн.

Сценарій 3: не вистачає п'яти років

Людина 63 років має 18 років стажу при потрібних 23. Без докупівлі вона вийде на пенсію в 65 років. П'ять років коштують 228 280,80 грн, але ранній вихід дає лише 24 місяці виплат, тобто 81 744 грн. Після 65 років різниці немає зовсім, а людина втрачає понад 146 000 грн.

Навіть з вищим заробітком, коли Кз дорівнює 1,2, ранній вихід приносить близько 96 500 грн, а надбавка після 65 років становить лише 245 грн - решта повертатиметься понад 40 років. Тут відповідь на питання «докупити чи чекати» - на користь очікування.

Коли докупівля «понад норму» не дає нічого

Якщо стажу вже достатньо, докупівля одного року додає 1% до коефіцієнта стажу, але водночас знижує середній Кз. Людина у 60 років із 35 роками стажу і Кз 1,2 отримає надбавку лише 16 грн на місяць. Навіть у найкращому випадку 45 656 грн повертаються за 22 роки, а в реальних умовах - за 70-240 років.

Непрацюючим пенсіонерам з 1 березня 2026 року доплачують до 3 406 грн незалежно від стажу, а за повного стажу мінімум для людей до 70 років становить 3 725 грн. Якщо розрахункова пенсія нижча за цей рівень, докуплений рік лише наближає її до мінімуму, а сама виплата не змінюється. За Кз 0,5 пенсія перевищить 3 406 грн тільки за 39 років стажу.

Як ухвалити рішення

Варто ухвалювати рішення за власними даними, а не за середніми прикладами. Спочатку замовте на порталі ПФУ довідку ОК-7 і визначте, скільки років стажу вже враховано. Потім порахуйте, у якому віці отримаєте право на пенсію без докупівлі і скільки місяців виплат вона дає.

Далі оцініть пенсію за формулою, порівняйте її з мінімумом 3 406 грн і поділіть вартість стажу на місячну виплату. Наприклад, якщо 45 656 грн повертаються за 9 місяців - це вигідне вкладення, а якщо за 22 роки і більше - гроші краще залишити собі. Альтернативою може бути депозит чи ОВДП, але дохід за депозитом обкладають 18% ПДФО і 5% військового збору.

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