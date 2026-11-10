Графіки відключення світла в Запоріжжі на 11 листопада попередили мешканців про планові ремонти електрообладнання, через які частина вулиць кілька годин буде без електропостачання. Одні адреси знеструмлять із ранку до вечора, інші - у робочі години дня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень уже оприлюднені, і середа 11 листопада не стане винятком - зранку частина міста залишиться без електропостачання у зв'язку з плановими ремонтами.

Енергетики попередили, що роботи триватимуть у два етапи: перший стартує о 06:00 і завершиться о 20:00, другий - з 09:00 до 17:00. Причина одна - плановий ремонт електрообладнання, без якого якісне живлення мережі не забезпечити.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 11 листопада опубліковані, як повідомляє офіційний сайт «Запоріжжяобленерго».

Які вулиці знеструмлять із 06:00 до 20:00

Найдовша перерва (14 годин) торкнеться центральної та прилеглих частин міста. Серед головних адрес - вулиці Аеродромна, Амбулаторна, Ангарна, Базарна (Анголенка), Батарейна, Ботанічна, Будівельна, Весела, Військкоматська, Вокзальна, Волі, Гоголя, Залізнична, Індустріальна, Каштанова, Квіткова, Київська, Княжа (Алапаєвська), Кобзарська (Островського), Крейсерна, Лазаретна, Ливарна, Нагірна, Польова, Промислова, Сімейна (Урицького), Тополіна, Чорноморська, Юрія Баранніка, а також Оріхова Бухта та провулок Мелітопольський.

Окремо енергетики наводять і ширший перелік: Азовську, Академіка Амосова, Балку Попівку, Барикадну, Броньову, Вагонну, Космічну, Механічну, Садову, Саксаганського, Святоволодимирівську, Університетську та інші вулиці.

Хто лишиться без світла з 09:00 до 17:00

У другій половині ранку роботи перейдуть на іншу частину адрес. Тут у переліку - Батарейна, Високогірна, Героїв полку «Азов» (колишній бульвар Гвардійський), Закарпатська, Катерини Білокур (Мусоргського), Кедрова, Костя Гордієнка (Тушинської), Легендарна, Лугова, Мідна, Сланцева, Стратосферна, Суха балка, Тернопільська, Трудова, Ярова, проспект Моторобудівників та Південне шосе.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити павербанки й телефони, оскільки графіки фіксовані і змінюватимуться лише за форс-мажорних обставин. Точний список будинків за кожною адресою можна переглянути на офіційному ресурсі обленерго.

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