За рік ціни у будівництві в Україні зросли на 27,1% - такими є дані Державної служби статистики. Найбільше подорожчало будівництво транспортної інфраструктури та житла.

Подорожчання пального в Україні боляче вдарило по водіях - а тепер Держстат зафіксував новий ціновий удар уже по будівельній сфері. За рік ціни у будівництві зросли одразу на 27,1%.

Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ. Лише за один місяць, порівняно із серпнем 2026 року, ціни у будівництві додали ще 1,5%.

Найбільше у вересні подорожчала транспортна інфраструктура - одразу на 2,4%. Будівництво житла зросло в ціні на 1,7%, а нежитлових будівель - на 1,6%. Для людини, яка планує ремонт чи зводить дім, це означає, що й матеріали, і роботи коштуватимуть більше, ніж рік тому.

Чому це відбувається

Водночас обсяги виробництва будівельної продукції скорочуються. За січень-вересень 2026 року вони були на 5,1% меншими, ніж за аналогічний період 2025 року. У вересні індекс будівельної продукції становив 94,9% до вересня 2025 року, тоді як роком раніше цей показник дорівнював 113,9%.

Тобто виробники будують менше, а вартість того, що зводиться, зростає швидше. Це поступово перекладається і на цінники у будівельних магазинах, і на розцінки ремонтних бригад.

Як захистити бюджет на ремонт

Якщо плануєте ремонт, варто зафіксувати ціну в договорі з підрядником. Найкраще прописувати в кошторисі конкретні позиції матеріалів та їхню вартість на дату підписання угоди.

Закуповуйте матеріали заздалегідь, якщо бачите, що ціни йдуть угору.

У договорі з бригадою пропишіть, що вартість фіксується і може переглядатися лише за письмовою згодою обох сторін.

Порівнюйте ціни у кількох магазинах і фіксуйте їх чеками - це допоможе оцінити, наскільки реально зростають витрати.

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