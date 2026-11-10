Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 11 по 17 листопада обіцяє мінливу погоду: удень столбики термометрів коливатимуться від +5° до +15°, а синоптики прогнозують опади одразу чотири дні.

Попереднє різке похолодання у Дніпропетровській області на цьому тижні зміниться короткою хвилею тепла, проте вже у другій половині періоду синоптики знову прогнозують зниження температури та повернення опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +5° до +15°, а нічні - від 0° до +9°.

У середу, 11 листопада, у Дніпропетровській області буде хмарно, вдень повітря прогріється до +7°, а вночі охолоне до +2°. Синоптики не виключають опадів.

У четвер, 12 листопада, хмарність трохи розсіється, хмарно з проясненнями. Вдень температура втримається на позначці +7°, вночі - близько +2°. Можливі опади.

У п'ятницю, 13 листопада, очікується найтепліший день тижня: стовпчики термометрів вдень піднімуться до +15°, вночі похолодає до +5°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 14 листопада, погода залишиться хмарною з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +9°, а вночі температура практично не опуститься нижче - також близько +9°. Синоптики прогнозують опади.

У неділю, 15 листопада, стане малохмарно. Вдень очікується +6°, а вночі похолодає до +1°. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється лише до +5°, а вночі температура опуститься до 0°.

У вівторок, 17 листопада, погода знову стане хмарною, а синоптики прогнозують опади. Вдень температура втримається на позначці +5°, вночі - 0°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, коли повітря прогріється до +15°. Найпрохолодніше ж буде в понеділок та вівторок, 16 і 17 листопада, коли денна температура не підніметься вище +5°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер, суботу та вівторок.

Через часті опади мешканцям області варто брати з собою парасольку та бути обережними за кермом - дорожнє покриття може бути слизьким. А через відчутний перепад температур - до 10° за тиждень - варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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