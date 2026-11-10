Брошенный возле подъезда пакет с мусором или строительные отходы на газоне могут обернуться административным штрафом. Разобрались, какие именно суммы предусматривает закон, кто и на каком основании может выписать взыскание.

Штраф за нарушение закона в Украине может прилететь даже за бытовой поступок, который большинство привыкло считать мелочью. Речь о мусоре, оставленном возле подъезда, на лестничной площадке или на придомовой территории. Оставленный пакет с отходами, выброшенный строительный мусор или свалка возле контейнерной площадки - все это может стать основанием для административной ответственности.

В зависимости от того, как именно квалифицируют нарушение, сумма штрафа может достичь 3400 гривен. Чаще всего в таких ситуациях применяют две статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях - статью 152 (нарушение правил благоустройства территорий) и статью 82 (нарушение требований по обращению с отходами).

Какие штрафы предусматривает закон

Статья 152 КУоАП наказывает за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов. Для обычных жителей штраф составляет от 340 до 1360 гривен, для должностных лиц и субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1700 гривен. Именно верхняя граница для должностных лиц в случае повторного нарушения в течение года и выводит на сумму, близкую к 3400 гривен, ведь за повторное нарушение санкция ужесточается.

Статья 82 КУоАП регулирует нарушение требований по обращению с отходами при их сборе, перевозке, хранении или утилизации. Здесь штраф для граждан составляет от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей - от 850 до 1700 гривен.

Ключевой момент в том, что протокол о таком правонарушении вправе составлять не только полицейские. Полномочия есть также у представителей органов местного самоуправления, уполномоченных по вопросам благоустройства, а также у инспекторов по благоустройству, которых нанимают общины.

Как фиксируют нарушение и кто платит

Чаще всего поводом для протокола становится жалоба соседей, обращение ОСМД или управляющей компании. Инспектор или полицейский фиксирует факт нарушения, составляет протокол, а далее дело рассматривает административная комиссия при органе местного самоуправления или суд. Важно понимать: ответственность несет конкретное лицо, которое удалось идентифицировать как нарушителя, - остатки документов, чеки или другие улики в пакете с мусором могут стать основанием для его установления.

Штраф придется уплатить в течение 15 дней после вступления постановления в законную силу. Если этого не сделать, сумму взыщут в принудительном порядке через исполнительную службу, а долг может потянуть за собой дополнительные расходы.

Как избежать штрафа

Главное правило - выносить мусор только к контейнерным площадкам, а крупногабаритные и строительные отходы заказывать через отдельную услугу вывоза. Если же протокол уже составили, стоит помнить о праве обжаловать постановление в течение 10 дней с момента его вынесения. Основанием для отмены может стать отсутствие надлежащих доказательств вины или процессуальные нарушения при составлении протокола.

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