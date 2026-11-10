Кинутий біля під'їзду пакет зі сміттям або будівельні відходи на газоні можуть обернутися адміністративним штрафом. Розібралися, які саме суми передбачає закон, хто і на підставі чого може виписати стягнення.

Штраф за порушення закону в Україні може прилетіти навіть за побутовий вчинок, який більшість звикла вважати дрібницею. Йдеться про сміття, залишене біля під'їзду, на сходовому майданчику чи на прибудинковій території. Залишений пакет з відходами, викинуте будівельне сміття чи звалка біля контейнерного майданчика - усе це може стати підставою для адміністративної відповідальності.

Залежно від того, як саме кваліфікують порушення, сума штрафу може сягнути 3400 гривень. Найчастіше в таких ситуаціях застосовують дві статті Кодексу України про адміністративні правопорушення - статтю 152 (порушення правил благоустрою територій) та статтю 82 (порушення вимог щодо поводження з відходами).

Які штрафи передбачає закон

Стаття 152 КУпАП карає за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Для звичайних мешканців штраф становить від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - від 850 до 1700 гривень. Саме верхня межа для посадовців у разі повторного порушення протягом року і виводить на суму, близьку до 3400 гривень, адже за повторне порушення санкція посилюється.

Стаття 82 КУпАП регулює порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання чи утилізації. Тут штраф для громадян становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб і підприємців - від 850 до 1700 гривень.

Ключовий момент у тому, що протокол про таке правопорушення мають право складати не лише поліцейські. Повноваження є також у представників органів місцевого самоврядування, уповноважених із питань благоустрою, а також в інспекторів із благоустрою, яких наймають громади.

Як фіксують порушення і хто платить

Найчастіше привід для протоколу - скарга сусідів, звернення ОСББ або керуючої компанії. Інспектор або поліцейський фіксує факт порушення, складає протокол, а далі справу розглядає адміністративна комісія при органі місцевого самоврядування або суд. Важливо розуміти: відповідальність несе конкретна особа, яку вдалося ідентифікувати як порушника, - залишки документів, чеки чи інші докази в пакеті зі сміттям можуть стати підставою для її встановлення.

Штраф доведеться сплатити протягом 15 днів після набрання постановою законної сили. Якщо цього не зробити, суму стягнуть у примусовому порядку через виконавчу службу, а борг може потягнути за собою додаткові витрати.

Як уникнути штрафу

Головне правило - виносити сміття лише до контейнерних майданчиків, а великогабаритні та будівельні відходи замовляти через окрему послугу вивезення. Якщо ж протокол уже склали, варто пам'ятати про право оскаржити постанову протягом 10 днів із моменту її винесення. Підставою для скасування може стати відсутність належних доказів вини чи процесуальні порушення під час складання протоколу.

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