У листопаді для більшості клієнтів ПриватБанку діє місячний ліміт 100 000 гривень на вихідні перекази між картками. Для клієнтів, яких банк відніс до категорії високого ризику, сума вдвічі менша - 50 000 гривень на місяць.

Ліміти на перекази між картами в листопаді для більшості клієнтів ПриватБанку становлять 100 000 гривень на місяць. Якщо банк відніс людину до категорії високого ризику, межа вдвічі нижча - 50 000 гривень на місяць.

Банк рахує всі операції з першого до останнього календарного дня місяця. Коли людина досягла хоча б одного з обмежень, наступний переказ можуть заблокувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

Які суми і операції дозволені

Окремо в ПриватБанку діють обмеження на кількість операцій та отримання грошей. Вихідних переказів може бути не більше 200 на місяць.

Отримувати перекази по Україні можна до 1 мільйона гривень, але не більше 350 зарахувань на місяць. Через міжнародні сервіси банк дає прийняти до 399 999 гривень і не більше 50 надходжень на місяць.

Що тепер рахують у ліміт

З 1 вересня 2026 року ПриватБанк розширив перелік операцій, які входять у місячний ліміт. До нього тепер зараховують перекази з картки на картку іншої людини, перекази за реквізитами IBAN, а також перекази на рахунки ФОП і юридичних осіб.

Водночас обмеження не стосується оплати комунальних послуг і податків. Не рахують у ліміт і перекази між власними картками.

Як збільшити ліміт

Якщо потрібно переказувати понад 100 000 гривень на місяць, можна попросити банк підняти межу. Для цього доведеться підтвердити походження коштів документами.

Що саме може попросити банк залежно від джерела доходу:

зарплата - довідка про доходи або форма ОК-7;

бізнес - податкова декларація з квитанцією №2, договори чи накладні;

продаж майна - договір купівлі-продажу, укладений протягом останніх трьох років;

спадщина чи подарунок - документи про спадщину або договір дарування;

дивіденди - протокол загальних зборів, фінансові та податкові документи;

волонтерство - документи про благодійну діяльність, чеки, договори чи листи від фондів.

Подати заявку на підняття ліміту можна кількома способами. Через Приват24: коли людина використала 50%, 80% або 100% ліміту, банк може надіслати сповіщення з пропозицією заповнити заявку. Також можна звернутися в чат "Помощь онлайн", зателефонувати на номер 3700 або прийти у відділення ПриватБанку.

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