Київстар, Vodafone та lifecell забезпечили базові станції резервним живленням: акумуляторів вистачає приблизно на 10 годин роботи після початку блекауту. Скільки реально триматиметься мережа, залежить від навантаження, температури та часу підзарядки батарей між відключеннями.

Зв'язок під час блекаутів в Україні тримається на резервному живленні базових станцій. За даними Міністерства цифрової трансформації, всі три великі мобільні оператори мають акумулятори, яких вистачає приблизно на 10 годин автономної роботи після відключення світла.

Реальний час роботи мережі залежить від навантаження, температури повітря та того, як швидко батареї встигають зарядитися між відключеннями. Коли зникає домашній Wi-Fi, навантаження на мобільні мережі зростає в 3-4 рази, а холод прискорює розряджання акумуляторів.

Скільки тримаються мережі кожного оператора

У Vodafone 96% базових станцій можуть працювати від акумуляторів до 10 годин, решта - щонайменше 4-6 годин. Такі дані оператор надав виданню DOU.

Lifecell готовий тримати автономно понад 94% мережі протягом 10 годин за умови повного заряду. Для цього оператор встановив 46 тисяч нових літієвих батарей.

Київстар заявляє автономність базових станцій до 10 годин. Акумуляторами забезпечена вся мобільна мережа, а станом на жовтень 2026 року її підтримували понад 265 тисяч батарей.

Що рятує зв'язок після розряджання батарей

Під час тривалого блекауту вирішальним стає генераторне живлення. У Vodafone 70% майданчиків можуть працювати від дизельної генерації, оператор використовує понад 8500 власних і партнерських генераторів. Його критична інфраструктура здатна триматися автономно до 4 діб і більше.

У Київстар генераторами забезпечені також 70% базових станцій. Станом на жовтень 2026 року компанія використовувала 10 тисяч генераторів, а до кінця року планує встановити ще 800 стаціонарних дизельних.

Єдиного лідера за автономністю немає. У конкретному районі довше працюватиме станція з достатнім резервом живлення та меншим навантаженням. Дзвінки та SMS мають найвищий пріоритет, тож оператори іноді обмежують інтернет раніше.

Як перемкнутися на іншого оператора, якщо мережа зникла

Виручає національний роумінг, який працює по всій Україні. Він дозволяє підключитися до доступної мережі іншого оператора, зокрема коли вдома немає електропостачання.

На Android відкрийте «Налаштування» → «Мобільна мережа» → «Оператор» і вимкніть автоматичний вибір мережі. На iPhone зайдіть у «Параметри» → «Стільникові дані» → «Вибір мережі» і так само вимкніть автовибір.

Далі в переліку виберіть доступну мережу: VodafoneUA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. У гостьовій мережі доступні голосові дзвінки, SMS і передача даних, тарифікуються вони за вашим тарифним планом.

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