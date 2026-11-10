В ноябре для большинства клиентов ПриватБанка действует месячный лимит 100 000 гривен на исходящие переводы между картами. Для клиентов, отнесенных банком к категории высокого риска, сумма вдвое меньше - 50 000 гривен в месяц.

Лимиты на переводы между картами в ноябре для большинства клиентов ПриватБанка составляют 100 000 гривен в месяц. Если банк отнес человека к категории высокого риска, предел вдвое ниже - 50 000 гривен в месяц.

Банк считает все операции с первого до последнего календарного дня месяца. Когда человек достиг хотя бы одного из ограничений, следующий перевод могут заблокировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

Какие суммы и операции разрешены

Отдельно в ПриватБанке действуют ограничения на количество операций и получение денег. Исходящих переводов может быть не более 200 в месяц.

Получать переводы по Украине можно до 1 миллиона гривен, но не более 350 зачислений в месяц. Через международные сервисы банк позволяет принять до 399 999 гривен и не более 50 поступлений в месяц.

Что теперь считают в лимите

С 1 сентября 2026 года ПриватБанк расширил перечень операций, которые входят в месячный лимит. Туда теперь засчитывают переводы с карты на карту другого человека, переводы по реквизитам IBAN, а также переводы на счета ФОП и юридических лиц.

В то же время ограничение не касается оплаты коммунальных услуг и налогов. Не считают в лимите и переводы между собственными картами.

Как увеличить лимит

Если нужно переводить более 100 000 гривен в месяц, можно попросить банк повысить предел. Для этого придется подтвердить происхождение средств документами.

Что именно может попросить банк в зависимости от источника дохода:

зарплата - справка о доходах или форма ОК-7;

бизнес - налоговая декларация с квитанцией №2, договоры или накладные;

продажа имущества - договор купли-продажи, заключенный в течение последних трех лет;

наследство или подарок - документы о наследстве или договор дарения;

дивиденды - протокол общего собрания, финансовые и налоговые документы;

волонтерство - документы о благотворительной деятельности, чеки, договоры или письма от фондов.

Подать заявку на повышение лимита можно несколькими способами. Через Приват24: когда человек использовал 50%, 80% или 100% лимита, банк может прислать уведомление с предложением заполнить заявку. Также можно обратиться в чат "Помощь онлайн", позвонить на номер 3700 или прийти в отделение ПриватБанка.

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