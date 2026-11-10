У проєкті Держбюджету-2027 №16000, який уже пройшов перше читання, пропонують переглянути перерахунок і виплату пенсій військовим та колишнім поліцейським.

Військовий облік в Україні та пенсійні гарантії у 2027 році можуть змінитися - проєкт Держбюджету на наступний рік уже пройшов перше читання і пропонує переглянути перерахунок і виплату пенсій військовим та колишнім поліцейським. Коефіцієнти застосовуватимуть до частини виплат, що перевищує 28 780 грн, а мінімальне грошове забезпечення поліцейських може скласти 36 910 грн.

Йдеться про проєкт Держбюджету-2027 №16000. Станом на 6 листопада 2026 року він пройшов перше читання, тож його положення ще можуть змінитися до остаточного ухвалення. Тому запропоновані обмеження поки не варто сприймати як фінальні правила, повідомляє національний медіапортал «Ветеран».

Індексація пенсій у 2027 році

У бюджетних розрахунках передбачили кошти на щорічну індексацію пенсій. Водночас точний відсоток підвищення і порядок його застосування ще має затвердити Кабмін, тому називати конкретну надбавку для кожного пенсіонера поки передчасно.

Важливо не плутати два різні механізми: індексацію та перерахунок через підвищення грошового забезпечення. Проєкт бюджету пропонує у 2027 році не використовувати зростання виплат чинним службовцям як підставу для перерахунку раніше призначених пенсій і видачі відповідних довідок.

Поріг 28 780 грн: до якої частини пенсії застосують коефіцієнти

У проєкті Держбюджету-2027 пропонують на період воєнного стану застосовувати коефіцієнти до тієї частини військових та інших спеціальних пенсій, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. За показника 2 878 грн цей поріг становитиме 28 780 грн.

Умовний приклад: якщо пенсія дорівнює 30 000 грн і на неї поширюватимуться ці правила, коефіцієнти застосовуватимуть до 1 220 грн перевищення, а не до всієї виплати. Сума 28 780 грн - це не встановлений максимум пенсії: фактичний розмір залежатиме від затверджених коефіцієнтів, порядку їх застосування та винятків.

36 910 грн для поліцейських: про що йдеться

Із 1 січня 2027 року Закон №4909-IX передбачає мінімальне місячне грошове забезпечення поліцейських на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У проєкті Держбюджету-2027 цей показник становить 3 691 грн. Якщо його затвердять, мінімальне грошове забезпечення дорівнюватиме 36 910 грн на місяць.

Це загальна сума, яка охоплює посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавки, премію та інші складові, а не окремий посадовий оклад у 36 910 грн. Гарантія не поширюється на курсантів і слухачів закладів освіти, які готують поліцейських. Для колишніх поліцейських ця сума автоматичного підвищення пенсії не означає.

Що робити колишнім військовим і поліцейським

Адвокат Дмитро Корсун наголошує: для зміни пенсії потрібна правова підстава. Саме збільшення грошового забезпечення службовців ще не означає автоматичного підвищення виплати пенсіонеру, тому перерахунок залежатиме від передбачених законом підстав та остаточних правил на 2027 рік.

Не варто порівнювати механізми для поліцейських і військовослужбовців: зростання грошового забезпечення однієї категорії не означає автоматичної зміни пенсій іншої. Фінальні правила стануть відомі після ухвалення Кабміном відповідних рішень щодо індексації та перерахунку.

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