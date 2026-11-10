В проекте Госбюджета-2027 №16000, который уже прошел первое чтение, предлагают пересмотреть перерасчет и выплату пенсий военным и бывшим полицейским.

Воинский учет в Украине и пенсионные гарантии в 2027 году могут измениться - проект Госбюджета на следующий год уже прошел первое чтение и предлагает пересмотреть перерасчет и выплату пенсий военным и бывшим полицейским. Коэффициенты будут применять к части выплат, превышающей 28 780 грн, а минимальное денежное обеспечение полицейских может составить 36 910 грн.

Речь идет о проекте Госбюджета-2027 №16000. По состоянию на 6 ноября 2026 года он прошел первое чтение, поэтому его положения еще могут измениться до окончательного принятия. Предложенные ограничения пока не стоит воспринимать как финальные правила, сообщает национальный медиапортал «Ветеран».

Индексация пенсий в 2027 году

В бюджетных расчетах предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий. В то же время точный процент повышения и порядок его применения еще должен утвердить Кабмин, поэтому называть конкретную надбавку для каждого пенсионера пока преждевременно.

Важно не путать два разных механизма: индексацию и перерасчет через повышение денежного обеспечения. Проект бюджета предлагает в 2027 году не использовать рост выплат действующим служащим как основание для перерасчета ранее назначенных пенсий и выдачи соответствующих справок.

Порог 28 780 грн: к какой части пенсии применят коэффициенты

В проекте Госбюджета-2027 предлагают на период военного положения применять коэффициенты к той части военных и других специальных пенсий, которая превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. При показателе 2 878 грн этот порог составит 28 780 грн.

Условный пример: если пенсия составляет 30 000 грн и на нее будут распространяться эти правила, коэффициенты применят к 1 220 грн превышения, а не ко всей выплате. Сумма 28 780 грн - это не установленный максимум пенсии: фактический размер будет зависеть от утвержденных коэффициентов, порядка их применения и исключений.

36 910 грн для полицейских: о чем речь

С 1 января 2027 года Закон №4909-IX предусматривает минимальное месячное денежное обеспечение полицейских на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В проекте Госбюджета-2027 этот показатель составляет 3 691 грн. Если его утвердят, минимальное денежное обеспечение составит 36 910 грн в месяц.

Это общая сумма, которая охватывает должностной оклад, оклад за специальное звание, надбавки, премию и другие составляющие, а не отдельный должностной оклад в 36 910 грн. Гарантия не распространяется на курсантов и слушателей учебных заведений, которые готовят полицейских. Для бывших полицейских эта сумма автоматического повышения пенсии не означает.

Что делать бывшим военным и полицейским

Адвокат Дмитрий Корсун подчеркивает: для изменения пенсии нужно правовое основание. Само по себе увеличение денежного обеспечения служащих еще не означает автоматического повышения выплаты пенсионеру, поэтому перерасчет будет зависеть от предусмотренных законом оснований и окончательных правил на 2027 год.

Не стоит сравнивать механизмы для полицейских и военнослужащих: рост денежного обеспечения одной категории не означает автоматического изменения пенсий другой. Финальные правила станут известны после принятия Кабмином соответствующих решений об индексации и перерасчете.

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