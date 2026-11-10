Льготу на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Украине назначают на календарный год. Рассказываем, кто имеет на нее право, какие документы нужны, куда обращаться и в какие сроки рассматривают заявление.

Субсидия на отопление в Украине и льгота на покупку топлива оформляются по разным правилам. Последнюю государство назначает на целый календарный год, а ее сумму органы Пенсионного фонда Украины рассчитывают до 25 числа каждого месяца.

Кто имеет право на льготу

Как поясняют на портале государственных услуг "Дія", воспользоваться такой поддержкой могут семьи, которые используют для отопления исключительно твердое топливо, а для приготовления пищи - баллонный (сжиженный) газ. Речь идет о домохозяйствах без централизованного отопления и без подключения к газовой сети: они топят печь дровами или углем, а на кухне пользуются газовым баллоном.

Куда обращаться, чтобы оформить льготу

Заявление на такую помощь принимают сразу в нескольких учреждениях:

территориальные органы Пенсионного фонда Украины;

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов (кроме городов областного значения);

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие документы нужны

Для оформления льготы физическое лицо подает два основных документа. Первый - заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Второй - справка о наличии в жилом помещении печного отопления или кухонного очага на твердом топливе.

Как подать заявление

Заявление и документы можно подать лично или через законного представителя. Также их принимают по почте - заказным письмом - или по электронной почте. Электронный формат предусматривает подачу через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, официальный сайт Минсоцполитики или интегрированные с ними информационные системы. В таком случае заявление подписывают квалифицированной электронной подписью, а к нему прилагают сканированные копии документов с четким изображением полного текста.

Сроки рассмотрения и расчет суммы

Срок предоставления услуги составляет 10 календарных дней. Сумму льготы органы Пенсионного фонда Украины рассчитывают до 25 числа каждого месяца. Размер зависит от категории семьи и состава домохозяйства, поэтому для каждой семьи его считают индивидуально.

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