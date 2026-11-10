На вторинному ринку нерухомості столиці ціни пішли вниз, а продавці готові поступатися. Розповідаємо, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві в листопаді 2026 року і на що звернути увагу покупцю.

Ціни на квартири у Києві змінили тренд - після тривалого зростання ринок вторинної нерухомості столиці почав охолоджуватися. За останні пів року двокімнатні квартири подешевшали на 10,9%, а трикімнатні - на 8,9%, ідеться у свіжих даних порталу ЛУН.

Однокімнатні квартири, які традиційно вважаються найліквіднішим товаром на вторинці, теж не лишилися осторонь загального зниження. Покупці, які раніше відкладали придбання житла через високі ціни, тепер отримали більше простору для торгу - продавці дедалі частіше готові поступатися в ціні, аби закрити угоду.

Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві в листопаді 2026

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва тримається на рівні близько 2,3 млн грн. Найдешевші варіанти в старому житловому фонді на околицях можна знайти від 1,8 млн грн, тоді як у центральних районах і в новіших будинках цінник сягає 3-3,5 млн грн.

Зниження цін на вторинці аналітики порталу ЛУН пов'язують із двома факторами. Пропозиція зросла: частина власників виставила квартири на продаж одночасно, а попит стримує дорога іпотека - готівкових покупців зараз менше, ніж ще рік тому.

Продавці готові торгуватися - що це означає для покупця

Ключовий сигнал ринку - зростання готовності продавців до знижок. Якщо раніше торг на вторинці обмежувався 2-3% від оголошеної ціни, то тепер реальний дисконт нерідко сягає 5-10%, а в окремих випадках і більше.

Для покупця це означає, що початкова ціна в оголошенні - вже не кінцева. Перевірити обґрунтованість вартості можна, порівнявши кілька схожих варіантів у тому самому районі та поцікавившись, як довго об'єкт уже висить у продажу: чим довше квартира не продається, тим імовірніше власник готовий поступитися.

На що дивитися у договорі купівлі

Перед підписанням договору купівлі-продажу варто перевірити низку деталей: наявність усіх власників і їхню згоду, відсутність обтяжень чи арештів на майні, а також відповідність документів фактичній площі квартири. Корисно залучити нотаріуса, який перевірить документи по реєстрах.

Перед підписанням узгодьте форму розрахунку: суму вказують у гривневому еквіваленті, а порядок передачі грошей фіксують у договорі або розписці. Це захищає обидві сторони угоди.

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