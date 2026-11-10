Учасники бойових дій можуть платити за комуналку на 75% менше, безоплатно їздити в транспорті, отримувати ліки та користуватися додатковими трудовими й пенсійними гарантіями.

Пільги для ветеранів війни закріплені в законі й охоплюють десятки соціальних гарантій. Учасники бойових дій (УБД) можуть платити за комуналку на 75% менше, безоплатно їздити в громадському транспорті, отримувати ліки за рецептами та користуватися додатковими трудовими і пенсійними гарантіями. Повний перелік визначений статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Розповідаємо, хто має право на пільги та як їх оформити.

Знижки 75% на комуналку

Головна пільга - зменшення витрат на житло. Учасник бойових дій сплачує на 75% менше за користування житлом і комунальні послуги в межах соціальних нормативів. Під час розрахунку враховують 21 квадратний метр загальної площі на кожного мешканця, який має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Знижка діє на електропостачання і газ, водопостачання та водовідведення, а також на скраплений газ у балонах для побутових потреб. Якщо будинок не під'єднаний до централізованого опалення, УБД може отримати 75% знижки на придбання палива, зокрема рідкого. Право на житлово-комунальні пільги мають і члени сім'ї ветерана, які проживають разом із ним, а форма власності на помешкання значення не має.

Безплатні ліки та медична допомога

У сфері охорони здоров'я ветеранам зі статусом УБД за рецептами лікарів безоплатно видають ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення. Окремо гарантують безплатне зубопротезування в першочерговому порядку (за винятком протезів із дорогоцінних металів), щорічні медогляди і диспансеризацію, першочерговий прийом у лікарнях та аптеках і пріоритетне направлення на госпіталізацію.

Безплатний проїзд у транспорті

УБД мають право безоплатно користуватися міським пасажирським транспортом, автобусами в сільській місцевості, приміськими поїздами і водним транспортом. Безплатний проїзд передбачений також в автобусах приміського та міжміського сполучення - відстань поїздки значення не має. Для проїзду потрібно показати посвідчення УБД, а там, де працює автоматизована система обліку, - ще й безоплатний електронний квиток.

Для поїздок залізницею, літаком, водним або міжміським автомобільним транспортом ветеран може обрати один із двох варіантів: одна безплатна поїздка в обидва боки раз на два роки або проїзд туди й назад зі знижкою 50% один раз на рік.

Відпустка, лікарняні та робота

Працюючі учасники бойових дій можуть брати щорічну основну відпустку в зручний для себе час, а додатково закон гарантує їм 14 календарних днів оплачуваної відпустки протягом року. Під час тимчасової непрацездатності УБД отримують допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу. А в разі скорочення штату ветеран має переважне право залишитися на посаді.

Житло, земля і позики

Учасники бойових дій, які потребують покращення житлових умов, мають право на першочергове отримання житла. Закон також дає їм пріоритет під час відведення земельних ділянок під будівництво, садівництво чи городництво та першочерговий ремонт квартир і будинків. Ветерани, які зазнали поранення, контузії чи каліцтва, мають отримати житло впродовж двох років після взяття на квартирний облік.

Пенсійна доплата і разова виплата

До пенсії УБД встановлена надбавка в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Підвищення стосується пенсій, щомісячного довічного грошового утримання та державної соцдопомоги, яку призначають замість пенсії. Окремо передбачена щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України, розмір якої встановлює уряд з урахуванням коштів бюджету.

Як оформити пільги

Оформити 75% знижки на житлово-комунальні послуги можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто в сервісному центрі ПФУ. Пільга надається незалежно від доходів родини. Для цього треба подати заяву і надати посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка.

Для безплатного проїзду достатньо мати при собі посвідчення УБД. У транспорті з автоматизованою системою обліку безоплатний електронний квиток видають на підставі того ж посвідчення.

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