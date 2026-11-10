11 листопада в Україні очікуються дощі, мокрий сніг і вітер, вдень буде +2...+7 градусів, на півдні - до +14. А вже у п'ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують стрибок тепла до +19 градусів.

Прогноз погоди на тиждень по Україні знову змінився - у середу, 11 листопада, країну перетинатиме атмосферний фронт із дощами та мокрим снігом, а вже до п'ятниці очікується помітний стрибок тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН. Опади накриватимуть Україну поступово: вночі дощ і мокрий сніг прийдуть у західні області, а протягом дня 11 листопада пройдуть через усю країну.

Вдень у середу на заході та півночі опади почнуть припинятися. Температура повітря протягом дня триматиметься в межах +2...+7 градусів. А от на півдні буде значно тепліше - від +10 до +14 градусів.

У Києві 11 листопада буде вітряно. Вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, а вдень опади припиняться. Температура в столиці триматиметься близько +5 градусів.

Стрибок тепла, за прогнозом синоптикині, відбудеться у п'ятницю, 13 листопада. У більшості областей очікується +10...+15 градусів, на півдні - від +14 до +19 градусів. Прохолодніше буде лише в західних областях: там +8...+10 градусів.

Втім, тепла погода поки що затримається ненадовго - всього на один день. Хоча загалом тиждень, за словами Діденко, буде досить теплим. Вона порівняла погоду з весняною, зауваживши, що навкруги ще багато красивого жовтого, червоного і зеленого листя.

Як одягнутися 11 листопада

Через дощ, мокрий сніг і вітер синоптики радять мати з собою парасольку та водонепроникне взуття. Вдень температура буде плюсовою, тож сильного морозу не очікується, але на дорогах може бути слизько через мокрий сніг.

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