Отдельные категории граждан в Украине имеют право на повышенные минимальные пенсионные гарантии. В некоторых случаях выплата может достигать 80% от средней заработной платы в стране.

Пенсия по инвалидности через ПФУ имеет свои нюансы оформления - однако для отдельных граждан государство гарантирует повышенные минимальные выплаты, которые могут составлять 80% от средней зарплаты в Украине.

Подавляющее большинство украинских пенсионеров не может рассчитывать на выплату, превышающую 30% от заработной платы. В то же время закон №1584-ІХ наделяет особым правом отдельные категории населения - речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получивших группу инвалидности вследствие этого события.

Кто может получить 80% от зарплаты

По информации Пенсионного фонда, минимальная гарантированная пенсионная выплата для таких лиц зависит от средней заработной платы (дохода) в стране, с которой уплачивались взносы. В 2025 году этот показатель составлял 20 653 грн.

В состав общей минимальной выплаты входят: основная пенсия, дополнительные пенсии, доплаты, надбавки, повышение, целевая денежная помощь, суммы индексации и различные компенсации.

Люди с инвалидностью, являющиеся участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в зависимости от группы инвалидности могут получать 60%, 80% или 100% от зарплаты в качестве минимальной пенсии.

В частности, 80% государство гарантирует людям с инвалидностью второй группы. В 2026 году минимальная сумма выплаты для этой категории составляет 16 522 грн. Третья группа дает право на 60%, а первая - на 100% от зарплаты.

Какие еще гарантии действуют для пострадавших на ЧАЭС

Отдельно предусмотрены минимальные гарантии для людей с инвалидностью, возникшей вследствие увечья или болезни, вызванных Чернобыльской аварией. Вторая группа имеет право на 8 838 грн, третья - на 6 813 грн, а первая - на 11 048 грн.

Для второй группы инвалидности, возникшей вследствие аварии на ЧАЭС, утвержден минимум 4 800 грн. Третьей группе гарантируют 3 700 грн, а первой - 6 000 грн.

Как оформить повышенную пенсию

Чтобы получить повышенную выплату, гражданину нужно пройти несколько шагов. Сначала следует обратиться в больницу за документами и подать:

удостоверение ликвидатора/пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС;

медицинскую карту с историей болезни и исследованиями за год;

документы, подтверждающие периоды работы или проживания в зоне отчуждения или загрязнения.

Вторую группу инвалидности, дающую право на минимальную пенсию в размере 80% от зарплаты, устанавливают при наличии выраженного (второй степени) ограничения жизнедеятельности, когда есть серьезные трудности в выполнении большинства повседневных дел, однако сохраняется способность к самообслуживанию.

Медицинская комиссия должна вынести официальное экспертное заключение о связи заболевания с аварией на АЭС. Гражданин получает электронное направление на оценку повседневного функционирования, после чего обращается в отделение ПФУ.

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