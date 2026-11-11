Верховная Рада 10 ноября приняла за основу законопроект о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). После запуска переводы в евро станут значительно дешевле и быстрее.

Курс евро и гривны по-новому будет считать НБУ, а переводы в европейской валюте для украинцев скоро станут заметно дешевле. Верховная Рада 10 ноября 2026 года приняла за основу законопроект №14327-д о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро, которую называют SEPA.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает Укринформ. SEPA - это общее платежное пространство, которым уже пользуются более 500 миллионов граждан и бизнес в более чем 41 стране Европы. Украина теперь на шаг ближе к тому, чтобы войти в эту зону.

Что изменится для людей и бизнеса

После присоединения к SEPA переводы в евро будут осуществляться быстро и без лишних посредников. Главное для тех, кто отправляет или получает деньги из-за границы: комиссии упадут до 0-5 евро вместо нынешних значительно более высоких затрат, а средства будут поступать практически мгновенно.

Украинские предприниматели получат полноценный доступ к европейскому платежному рынку. В Минфине указывают, что уже в первый год после запуска SEPA-переводов экономика может добавить до 0,3% ВВП по паритету покупательной способности.

Ожидают, что в экономике Украины ежегодно будет оставаться 70-100 миллионов евро, которые сегодня тратятся на банковские комиссии. Это реальные деньги, которые перестанут утекать в кошельки посредников.

Как изменится финансовый мониторинг

Законопроект повышает пороговую сумму операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Сейчас это 400 тысяч гривен, а после изменений - эквивалент более 10 тысяч евро, то есть ориентировочно 550 тысяч гривен.

Для операций в сфере азартных игр порог не изменится и останется на уровне 55 тысяч гривен. Реестр счетов и сейфов будет содержать только базовую информацию - без данных об остатках средств, движениях по счетам или содержимом сейфов, что сохраняет банковскую тайну.

Когда заработает

Законопроект после принятия парламентом вступит в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования. Исключение - только положения о реестре счетов и сейфов и реестре бенефициарных владельцев трастов, которые начнут действовать не позднее вступления в силу Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

Представитель Украины при ЕС Тарас Качка подчеркивал, что даже после принятия закона процесс присоединения банков к еврозоне продлится около полутора лет. То есть реальное удешевление переводов украинцы почувствуют не сразу, а постепенно.

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