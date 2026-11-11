Правительство готовит новый механизм бронирования от мобилизации, при котором предприятия будут отдавать в армию часть работников в обмен на сохранение брони. Пока изменения не утверждены, действуют текущие правила, поэтому существующие отсрочки сохраняются.

Бронирование от мобилизации в Украине снова пересматривают - правительство готовит новый механизм, при котором предприятия будут отдавать часть персонала в армию в обмен на сохранение брони. О деталях рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, передает издание Delo со ссылкой на "Телеграф".

Мобилизационную нагрузку планируют распределить между секторами экономики: в зависимости от отрасли в армию будут привлекать 3-5% работников предприятия. Важно, что это пока лишь предложение, а не утвержденная норма. Окончательные условия Кабинет министров планирует согласовать с бизнесом до 1 декабря 2026 года.

Обсуждается такой подход на фоне правительственной идеи связать полное (100%) бронирование с регулярным добровольным привлечением части персонала к службе. За работниками, которые согласятся на этот шаг, планируют сохранить рабочее место и заработную плату.

Кто сохраняет старую отсрочку

Ключевое для уже забронированных: до утверждения изменений действуют текущие правила бронирования, поэтому существующую отсрочку никому автоматически не отменяют. По состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего брони приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Часть правил Кабмин уже изменил ранее. Для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей установили лимит бронирования в 95% штата, а кого именно бронировать в пределах этой границы, руководитель определяет самостоятельно. Отдельно создали Координационный центр по организации бронирования, куда теперь подают обоснованные предложения об увеличении лимитов.

Кто может претендовать на бронирование

Статус критически важного могут получить предприятия из определенных сфер:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы и гуманитарные организации критического значения.

Дунда объясняет, что такой механизм позволит компаниям планировать кадры, а военным - понимать, сколько мобилизованных точно будет. В то же время он признает: бизнес неохотно берет на себя ответственность за мобилизацию. "Мы это оттягивали достаточно долго, но дошли до края", - подчеркнул нардеп. Отдельно депутат Богдан Кицак обращает внимание, что около 3 млн украинцев до сих пор работают без официального оформления и не охвачены мобилизационными процедурами.

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