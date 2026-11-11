Банк может временно заблокировать карту или остановить перевод, если финансовый мониторинг выявит необычную активность. Юристы объяснили, какие операции чаще всего вызывают подозрение и что делать клиенту.

Банковские переводы в Украине все чаще попадают под финансовый мониторинг - банк может временно заблокировать карту или приостановить перевод, если операции выглядят необычно для конкретного клиента. Юристы объяснили, какие именно поступления чаще всего привлекают внимание службы безопасности.

Закон обязывает финучреждения контролировать операции клиентов и проверять их на риски. Для этого банк анализирует характер транзакций и сравнивает их с обычной активностью владельца счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Адвокатское бюро Марии Каминской.

Какие операции могут вызвать подозрение

Самая распространенная причина дополнительного контроля - внезапное изменение финансового поведения. Например, человек годами пользовался картой только для повседневных покупок на несколько тысяч гривен, а потом на его счет начали ежедневно поступать десятки платежей.

Юристы называют несколько оснований для проверки:

стремительное увеличение количества транзакций или их сумм;

переводы, не соответствующие финансовому профилю владельца счета;

систематические поступления денег от многих разных лиц;

невозможность подтвердить законный источник полученных средств.

Отдельно банки отслеживают операции, связанные с криптовалютой. Если транзакции кажутся подозрительными, финучреждение может временно приостановить их проведение или ограничить пользование картой.

В то же время блокировка карты не означает, что владелец обязательно нарушил закон. В ряде случаев банк применяет такую меру просто для предотвращения возможных рисков.

Сама по себе частота переводов не ведет к автоматической блокировке. Решающим является то, сочтет ли банк конкретные операции необычными или подозрительными для этого клиента.

Интересуется ли налоговая переводами от родственников

Банки не отправляют Государственной налоговой службе сведения о каждом переводе между физическими лицами в режиме реального времени. Это касается и денежных операций между членами семьи.

Денежные подарки от родственников первой и второй степеней родства при предусмотренных законом условиях облагаются налогом по нулевой ставке. Но даже такие переводы могут заинтересовать банк, если их сумма или регулярность не соответствует обычным операциям клиента.

Что делать, если карту заблокировали

Если банк приостановил операцию или заблокировал карту, стоит сразу обратиться в службу поддержки финучреждения. Обычно нужно предоставить документы или объяснения, подтверждающие законный источник средств - это могут быть договоры, справки о доходах, документы о получении наследства или дарения.

После проверки банк либо восстанавливает доступ к счету, либо просит дополнительные подтверждения. Главное - не игнорировать запрос и предоставить информацию вовремя.

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