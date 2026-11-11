Верховна Рада 10 листопада ухвалила за основу законопроєкт про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Після запуску перекази в євро стануть значно дешевшими і швидшими.

Курс євро та гривні по-новому рахуватиме НБУ, а перекази в європейській валюті для українців незабаром стануть помітно дешевшими. Верховна Рада 10 листопада 2026 року ухвалила за основу законопроєкт №14327-д про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро, яку називають SEPA.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає Укрінформ. SEPA - це спільний платіжний простір, яким уже користуються понад 500 мільйонів громадян та бізнес у більш ніж 41 країні Європи. Україна тепер на крок ближче до того, щоб увійти в цю зону.

Що зміниться для людей і бізнесу

Після приєднання до SEPA перекази в євро здійснюватимуться швидко і без зайвих посередників. Головне для тих, хто відправляє чи отримує гроші з-за кордону: комісії впадуть до 0-5 євро замість нинішніх значно вищих витрат, а кошти надходитимуть практично миттєво.

Українські підприємці дістануть повноцінний доступ до європейського платіжного ринку. У Мінфіні вказують, що вже в перший рік після запуску SEPA-переказів економіка може додати до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності.

Очікують, що в економіці України щороку залишатиметься 70-100 мільйонів євро, які сьогодні витрачаються на банківські комісії. Це реальні гроші, які перестануть витікати в гаманці посередників.

Як зміниться фінансовий моніторинг

Законопроєкт підвищує порогову суму операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Зараз це 400 тисяч гривень, а після змін - еквівалент понад 10 тисяч євро, тобто орієнтовно 550 тисяч гривень.

Для операцій у сфері азартних ігор поріг не зміниться і лишиться на рівні 55 тисяч гривень. Реєстр рахунків і сейфів міститиме лише базову інформацію - без даних про залишки коштів, рухи по рахунках чи вміст сейфів, що зберігає банківську таємницю.

Коли запрацює

Законопроєкт після прийняття парламентом набере чинності через 6 місяців з дня офіційного опублікування. Виняток - лише положення про реєстр рахунків і сейфів та реєстр бенефіціарних власників трастів, які почнуть діяти не пізніше набрання чинності Угоди про вступ України до ЄС.

Представник України при ЄС Тарас Качка наголошував, що навіть після ухвалення закону процес приєднання банків до єврозони триватиме близько півтора року. Тобто реальне здешевлення переказів українці відчують не одразу, а поступово.

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