Министерство цифровой трансформации собирает информацию от абонентов, у которых после отключения света пропадает мобильная связь.

Графики отключения света в Украине на этой неделе снова действуют, и вместе со светом у многих абонентов пропадает мобильная связь. Министерство цифровой трансформации просит сообщать, где именно это происходит. Эти данные помогут операторам точнее настроить сети и быстрее исправлять проблемы.

Как сообщает «Вечерний Киев», Минцифры собирает информацию от пользователей, у которых после отключения света пропадает связь. Эти данные помогут понять, где базовые станции не выдерживают и нуждаются в резервном питании.

Во время отключений электроэнергии часть базовых станций переходит на аккумуляторы. Если света нет долго, батареи разряжаются, и в этом районе абоненты остаются без звонков и мобильного интернета, даже если сам телефон полностью заряжен.

Министерству важна не общая картина, а конкретные адреса. По обращениям пользователей операторы смогут точнее определить проблемные локации и установить дополнительные генераторы или более мощные аккумуляторы именно там, где связь пропадает чаще всего.

Как сообщить об исчезновении связи

Чтобы обращение было полезным, в нем стоит указать несколько деталей:

точный адрес или район, где пропал сигнал;

название мобильного оператора;

время, когда пропала связь, и сколько ее не было.

Сообщить можно через официальные каналы Министерства цифровой трансформации. Чем больше обращений будет из одного района, тем быстрее операторы заметят проблему и исправят ее.

Собранные данные не остаются в кабинетах: Минцифры передает их мобильным операторам, чтобы те лучше резервировали питание для базовых станций и во время будущих отключений меньше людей оставалось без связи.

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