Графики отключения света в Украине на этой неделе снова действуют, и вместе со светом у многих абонентов пропадает мобильная связь. Министерство цифровой трансформации просит сообщать, где именно это происходит. Эти данные помогут операторам точнее настроить сети и быстрее исправлять проблемы.
Как сообщает «Вечерний Киев», Минцифры собирает информацию от пользователей, у которых после отключения света пропадает связь. Эти данные помогут понять, где базовые станции не выдерживают и нуждаются в резервном питании.
Во время отключений электроэнергии часть базовых станций переходит на аккумуляторы. Если света нет долго, батареи разряжаются, и в этом районе абоненты остаются без звонков и мобильного интернета, даже если сам телефон полностью заряжен.
Министерству важна не общая картина, а конкретные адреса. По обращениям пользователей операторы смогут точнее определить проблемные локации и установить дополнительные генераторы или более мощные аккумуляторы именно там, где связь пропадает чаще всего.
Как сообщить об исчезновении связи
Чтобы обращение было полезным, в нем стоит указать несколько деталей:
- точный адрес или район, где пропал сигнал;
- название мобильного оператора;
- время, когда пропала связь, и сколько ее не было.
Сообщить можно через официальные каналы Министерства цифровой трансформации. Чем больше обращений будет из одного района, тем быстрее операторы заметят проблему и исправят ее.
Собранные данные не остаются в кабинетах: Минцифры передает их мобильным операторам, чтобы те лучше резервировали питание для базовых станций и во время будущих отключений меньше людей оставалось без связи.
Ранее Politeka сообщала, платите за безлимит, а интернет едва работает - когда оператор нарушает права абонента.
Также Politeka сообщала, что означают ГАВ, СГАВ и ГПВ и чем они отличаются.
Как сообщала Politeka, опубликованы графики отключения света в Запорожье на неделю.