В Украине хотят построить первые 1500 квартир социального жилья для переселенцев и медиков. На программу заложили 100 миллионов евро, и в правительстве уже назвали ориентировочные сроки.

Жилье для переселенцев в Украине могут начать строить по новой программе - государство заложило 100 миллионов евро на первые 1500 квартир социального жилья для ВПЛ и медиков.

О запуске программы сообщает «Судебно-юридическая газета». Речь идет о социальном жилье, которое будут предоставлять переселенцам и работникам медицинской сферы - тем категориям, которые острее всего нуждаются в крыше над головой.

Сколько квартир и для кого

На первом этапе планируют построить 1500 квартир. Бюджет программы - 100 миллионов евро. Это первый шаг, который должен запустить системное строительство социального жилья, а не разовую инициативу.

Жилье предназначено двум категориям: внутренне перемещенным лицам и медикам. Последние часто отказываются от работы в регионах именно из-за отсутствия доступного жилья, поэтому программа должна закрыть и эту потребность.

Что такое социальное жилье

Социальное жилье отличается от обычной аренды: его предоставляют на льготных условиях или бесплатно тем, кто не имеет возможности самостоятельно купить или оплатить квартиру по рыночной цене. То есть это не продажа и не коммерческая аренда, а поддержка от государства.

По такой модели квартира остается в фонде общины или государства, а человек получает право проживать в ней. Условия и сроки пользования обычно прописывают в договоре.

Можно ли оформить такое жилье уже сейчас

Пока программа на этапе запуска, заявки на конкретные квартиры не принимают. Сначала должны утвердить механизм финансирования и отобрать регионы, где построят первые объекты. Об открытии приема заявок сообщат отдельно.

Тем, кто уже сейчас ищет жилье, полезно следить за официальными объявлениями профильного министерства и местных органов власти - именно они будут формировать очереди на получение квартир.

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