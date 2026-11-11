В Україні хочуть збудувати перші 1500 квартир соціального житла для переселенців і медиків. На програму заклали 100 мільйонів євро, і в уряді вже назвали орієнтовні строки.

Житло для переселенців в Україні можуть почати будувати за новою програмою - держава заклала 100 мільйонів євро на перші 1500 квартир соціального житла для ВПО та медиків.

Про запуск програми повідомляє «Судово-юридична газета». Йдеться про соціальне житло, яке надаватимуть переселенцям і працівникам медичної сфери - тим категоріям, які найгостріше потребують даху над головою.

Скільки квартир і для кого

На першому етапі планують збудувати 1500 квартир. Бюджет програми - 100 мільйонів євро. Це перший крок, який має запустити системне будівництво соціального житла, а не одноразову ініціативу.

Житло призначене двом категоріям: внутрішньо переміщеним особам і медикам. Останні часто відмовляються від роботи в регіонах саме через відсутність доступного житла, тож програма має закрити і цю потребу.

Що таке соціальне житло

Соціальне житло відрізняється від звичайної оренди: його надають на пільгових умовах або безкоштовно тим, хто не має змоги самостійно купити чи оплатити квартиру за ринковою ціною. Тобто це не продаж і не комерційна оренда, а підтримка від держави.

За такою моделлю квартира лишається у фонді громади чи держави, а людина отримує право проживати в ній. Умови та строки користування зазвичай прописують у договорі.

Чи можна оформити таке житло вже зараз

Поки програма на етапі запуску, заявок на конкретні квартири не приймають. Спершу мають затвердити механізм фінансування та відібрати регіони, де збудують перші об'єкти. Про відкриття прийому заяв повідомлять окремо.

Тим, хто вже зараз шукає житло, корисно стежити за офіційними оголошеннями профільного міністерства та місцевих органів влади - саме вони формуватимуть черги на отримання квартир.

Раніше Politeka повідомляла, у яких містах житло подешевшало в листопаді.

Також Politeka повідомляла, де в Україні досі можна купити квартиру чи будинок за 20 000 доларів.

Як повідомляла Politeka, скільки тепер коштує житло на вторинному ринку у Чернівцях.