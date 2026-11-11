Міністерство цифрової трансформації збирає інформацію від абонентів, у яких після вимкнення світла зникає мобільний зв'язок.

Графіки відключення світла в Україні на цей тиждень знову діють, і разом зі світлом у багатьох абонентів зникає мобільний зв'язок. Міністерство цифрової трансформації просить повідомляти, де саме це відбувається. Ці дані допоможуть операторам точніше налаштувати мережі та швидше виправляти проблеми.

Як повідомляє «Вечірній Київ», Мінцифри збирає інформацію від користувачів, у яких після вимкнення світла зникає зв'язок. Ці дані допоможуть зрозуміти, де базові станції не витримують і потребують резервного живлення.

Під час відключень електроенергії частина базових станцій переходить на акумулятори. Якщо світла немає довго, батареї розряджаються, і в цьому районі абоненти залишаються без дзвінків та мобільного інтернету, навіть якщо сам телефон повністю заряджений.

Міністерству важлива не загальна картина, а конкретні адреси. За зверненнями користувачів оператори зможуть точніше визначити проблемні локації та встановити додаткові генератори або потужніші акумулятори саме там, де зв'язок зникає найчастіше.

Як повідомити про зникнення зв'язку

Щоб звернення було корисним, у ньому варто вказати кілька деталей:

точну адресу або район, де пропав сигнал;

назву мобільного оператора;

час, коли зник зв'язок, і скільки він був відсутній.

Повідомити можна через офіційні канали Міністерства цифрової трансформації. Чим більше звернень буде з одного району, тим швидше оператори помітять проблему та виправлять її.

Зібрані дані не лишаються в кабінетах: Мінцифри передає їх мобільним операторам, щоб ті краще резервували живлення для базових станцій і під час майбутніх відключень менше людей залишалося без зв'язку.

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