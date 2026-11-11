Эстонский совет по делам беженцев открыл регистрацию на единовременную выплату 32 495 гривен. Деньги могут получить переселенцы и местные жители с низкими доходами, но только в отдельных районах четырех областей.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине этой осенью пополнилась еще одной программой - Эстонский совет по делам беженцев открыл прием заявок на единовременную выплату в размере 32 495 гривен. Об этом сообщает издание "Патриот Донбасса" со ссылкой на "Бахмут IN.UA".

Средства предназначены для развития домашнего хозяйства и обеспечения семьи продуктами питания. Программа называется многоцелевой сельскохозяйственной поддержкой и рассчитана на уязвимые домохозяйства.

На что можно потратить 32 495 гривен

Полученные деньги разрешается направить только на конкретные цели. В перечне - приобретение семян, рассады и систем капельного полива, закупка птицы или скота, кормов, поилок и кормушек.

Также можно установить теплицы, купить ветеринарные наборы или приобрести два вида животных для ведения хозяйства. При этом деньги запрещено использовать для погашения долгов, оплаты аренды, ремонта жилья или налогов.

Нельзя тратить помощь и на приобретение опасных химикатов и топливных материалов.

Какие регионы участвуют в программе

Программа действует не по всей Украине, а лишь в отдельных районах четырех областей, расположенных не менее чем в 25 километрах от линии боевых действий. Заявки принимают от жителей таких территорий:

Запорожская область - Запорожский район;

Харьковская область - Изюмский и Харьковский районы;

Днепропетровская область - Никопольский и Синельниковский районы;

Херсонская область - Великоалександровская громада Бериславского района.

Кто имеет право на выплату

Принять участие могут внутренне перемещенные лица и местные жители с низкими доходами, пострадавшие от войны. Заявители должны иметь документальное подтверждение влияния боевых действий.

Это может быть справка ВПЛ при условии перемещения более шести месяцев назад, документ о повреждении имущества, подтверждение ранения или инвалидности вследствие войны или иные предусмотренные программой документы.

Кроме того, домохозяйство должно относиться хотя бы к одной из уязвимых категорий: многодетные семьи с тремя и более детьми, семьи с беременными или детьми до двух лет, одинокие родители, семьи с людьми с инвалидностью.

В перечень также входят домохозяйства исключительно из людей от 60 лет, семьи, где все члены от 18 до 49 лет безработные, семьи с безработными от 50 до 59 лет, семьи ветеранов, завершивших службу, и молодые домохозяйства до 24 лет.

При отборе приоритет будут отдавать семьям из сельской местности, которые переживают финансовые трудности и нехватку продуктов питания.

Как подать заявку на помощь

Для участия в программе нужно заполнить онлайн-анкету на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев. Перед регистрацией стоит подготовить:

документы, удостоверяющие личность, и идентификационные номера членов домохозяйства;

банковские реквизиты IBAN заявителя;

документы, подтверждающие уязвимость и влияние войны;

подтверждение фактического места проживания;

при наличии - фотографии земельного участка, скота или хозяйственных помещений.

В заявке также нужно описать, как именно семья планирует использовать помощь, и указать товары, которые необходимо приобрести.

Помощь предоставляется не чаще одного раза в шесть месяцев. Если семья уже получала аналогичную поддержку, с момента предыдущей выплаты должно пройти не менее полугода.

Получатели должны быть готовы подтвердить целевое использование средств чеками или фотографиями. Подача заявки не гарантирует назначение помощи - окончательное решение примут после проверки соответствия условиям программы.

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