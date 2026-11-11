Льготы на проезд в Украине меняются - Верховная Рада вводит новые правила льготного проезда в транспорте. Вместо привычного бесплатного проезда для льготников должны заработать электронные билеты и денежные компенсации.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Новации касаются тех, кто сегодня имеет право на бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном транспорте.

Суть изменения - монетизация льготы. Вместо бумажного удостоверения, которое давало право бесплатно ездить, человек получает электронный билет или деньги, которыми сам оплачивает поездку.

Льготный проезд во Львове

Электронный билет позволяет вести точный учет поездок. В отличие от старого механизма, когда достаточно было показать удостоверение, новая система фиксирует каждую поездку. Так перевозчики видят, сколько на самом деле проехали льготники, а государство - сколько за это компенсировать.

Денежная компенсация - еще один инструмент, который вводит парламент. Часть льготников вместо бесплатного проезда будет получать деньги и самостоятельно ими распоряжаться.

Что важно знать льготникам

Точные условия - кто под какой механизм подпадает, какой размер компенсации и с какой даты заработают изменения - станут известны после принятия подзаконных актов. Пока они не готовы, льготный проезд действует в привычном порядке с действующими удостоверениями.

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