Льготы на проезд в Украине меняются - Верховная Рада вводит новые правила льготного проезда в транспорте. Вместо привычного бесплатного проезда для льготников должны заработать электронные билеты и денежные компенсации.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Новации касаются тех, кто сегодня имеет право на бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном транспорте.

Суть изменения - монетизация льготы. Вместо бумажного удостоверения, которое давало право бесплатно ездить, человек получает электронный билет или деньги, которыми сам оплачивает поездку.

Электронный билет позволяет вести точный учет поездок. В отличие от старого механизма, когда достаточно было показать удостоверение, новая система фиксирует каждую поездку. Так перевозчики видят, сколько на самом деле проехали льготники, а государство - сколько за это компенсировать.

Денежная компенсация - еще один инструмент, который вводит парламент. Часть льготников вместо бесплатного проезда будет получать деньги и самостоятельно ими распоряжаться.

Что важно знать льготникам

Точные условия - кто под какой механизм подпадает, какой размер компенсации и с какой даты заработают изменения - станут известны после принятия подзаконных актов. Пока они не готовы, льготный проезд действует в привычном порядке с действующими удостоверениями.

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