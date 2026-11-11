Естонська рада у справах біженців відкрила реєстрацію на одноразову виплату 32 495 гривень. Гроші можуть отримати переселенці та місцеві жителі з низькими доходами, але лише в окремих районах чотирьох областей.

Грошова допомога для ВПО в Україні цієї осені поповнилася ще однією програмою - Естонська рада у справах біженців відкрила прийом заявок на одноразову виплату в розмірі 32 495 гривень. Про це повідомляє видання "Патріот Донбасу" з посиланням на "Бахмут IN.UA".

Кошти призначені для розвитку домашнього господарства та забезпечення родини продуктами харчування. Програма має назву багатоцільової сільськогосподарської підтримки і розрахована на вразливі домогосподарства.

На що можна витратити 32 495 гривень

Отримані гроші дозволяється спрямувати лише на конкретні цілі. У переліку - придбання насіння, розсади та систем крапельного поливу, закупівля птиці або худоби, кормів, поїлок і годівниць.

Також можна встановити теплиці, купити ветеринарні набори або придбати два види тварин для ведення господарства. Натомість гроші заборонено використовувати для погашення боргів, оплати оренди, ремонту житла чи податків.

Не можна витрачати допомогу і на придбання небезпечних хімікатів та паливних матеріалів.

Які регіони беруть участь у програмі

Програма діє не по всій Україні, а лише в окремих районах чотирьох областей, розташованих щонайменше за 25 кілометрів від лінії бойових дій. Заявки приймають від жителів таких територій:

Запорізька область - Запорізький район;

Харківська область - Ізюмський та Харківський райони;

Дніпропетровська область - Нікопольський та Синельниківський райони;

Херсонська область - Великоолександрівська громада Бериславського району.

Хто має право на виплату

Взяти участь можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі з низькими доходами, які постраждали від війни. Заявники повинні мати документальне підтвердження впливу бойових дій.

Це може бути довідка ВПО за умови переміщення понад шість місяців тому, документ про пошкодження майна, підтвердження поранення чи інвалідності внаслідок війни або інші передбачені програмою документи.

Крім того, домогосподарство повинне належати хоча б до однієї з вразливих категорій: багатодітні родини з трьома і більше дітьми, сім'ї з вагітними або дітьми до двох років, одинокі батьки, родини з людьми з інвалідністю.

До переліку також входять домогосподарства виключно з людей від 60 років, сім'ї, де всі члени від 18 до 49 років безробітні, родини з безробітними від 50 до 59 років, сім'ї ветеранів, які завершили службу, та молоді домогосподарства до 24 років.

Під час відбору перевагу надаватимуть родинам із сільської місцевості, які переживають фінансові труднощі та нестачу продуктів харчування.

Як подати заявку на допомогу

Для участі у програмі потрібно заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців. Перед реєстрацією варто підготувати:

документи, що посвідчують особу, та ідентифікаційні номери членів домогосподарства;

банківські реквізити IBAN заявника;

документи, які підтверджують вразливість та вплив війни;

підтвердження фактичного місця проживання;

за наявності - фотографії земельної ділянки, худоби або господарських приміщень.

У заявці також потрібно описати, як саме родина планує використати допомогу, та зазначити товари, які необхідно придбати.

Допомога надається не частіше ніж один раз на шість місяців. Якщо родина вже отримувала аналогічну підтримку, від моменту попередньої виплати повинно пройти щонайменше пів року.

Отримувачі мають бути готові підтвердити цільове використання коштів чеками або фотографіями. Подання заявки не гарантує призначення допомоги - остаточне рішення ухвалять після перевірки відповідності умовам програми.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога до Миколая для дітей ВПО: хто та як може отримати виплату.

Також Politeka повідомляла, як отримати до 15 000 гривень у Дніпропетровській області.