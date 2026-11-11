Окремі категорії громадян в Україні мають право на підвищені мінімальні пенсійні гарантії. У деяких випадках виплата може сягати 80% від середньої заробітної плати в країні.

Пенсія по інвалідності через ПФУ має свої нюанси оформлення - однак для окремих громадян держава гарантує підвищені мінімальні виплати, що можуть становити 80% від середньої зарплати в Україні.

Переважна більшість українських пенсіонерів не може розраховувати на виплату, яка перевищує 30% від заробітної плати. Водночас закон №1584-ІХ наділяє особливим правом окремі категорії населення - йдеться про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали групу інвалідності внаслідок цієї події.

Хто може отримати 80% від зарплати

За інформацією Пенсійного фонду, мінімальна гарантована пенсійна виплата для таких осіб залежить від середньої заробітної плати (доходу) в країні, з якої сплачувалися внески. У 2025 році цей показник становив 20 653 грн.

До складу загальної мінімальної виплати входять: основна пенсія, додаткові пенсії, доплати, надбавки, підвищення, цільова грошова допомога, суми індексації та різні компенсації.

Люди з інвалідністю, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, залежно від групи інвалідності можуть отримувати 60%, 80% або 100% від зарплати як мінімальну пенсію.

Зокрема, 80% держава гарантує людям з інвалідністю другої групи. У 2026 році мінімальна сума виплати для цієї категорії становить 16 522 грн. Третя група дає право на 60%, а перша - на 100% від зарплати.

Які ще гарантії діють для постраждалих на ЧАЕС

Окремо передбачені мінімальні гарантії для людей з інвалідністю, що виникла внаслідок каліцтва чи хвороби, спричинених Чорнобильською аварією. Друга група має право на 8 838 грн, третя - на 6 813 грн, а перша - на 11 048 грн.

Для другої групи інвалідності, що виникла внаслідок аварії на ЧАЕС, затверджено мінімум 4 800 грн. Третій групі гарантують 3 700 грн, а першій - 6 000 грн.

Як оформити підвищену пенсію

Щоб отримати підвищену виплату, громадянину потрібно пройти кілька кроків. Спершу слід звернутися до лікарні за документами та подати:

посвідчення ліквідатора/постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС;

медичну карту з історією хвороби та дослідженнями за рік;

документи, що підтверджують періоди роботи чи проживання в зоні відчуження або забруднення.

Другу групу інвалідності, що дає право на мінімальну пенсію у розмірі 80% від зарплати, встановлюють за наявності вираженого (другого ступеня) обмеження життєдіяльності, коли є серйозні труднощі у виконанні більшості повсякденних справ, однак зберігається здатність до самообслуговування.

Медична комісія має винести офіційний експертний висновок про зв'язок захворювання з аварією на АЕС. Громадянин отримує електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування, після чого звертається до відділення ПФУ.

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