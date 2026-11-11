Верховный Суд разъяснил, можно ли арестовать банковский счет военнослужащего, на который поступает денежное довольствие. Сколько могут взыскать за долги и как защитить свои выплаты - разбираемся далее.

Арест счетов за долги в Украине может коснуться и счетов военнослужащих. Верховный Суд разъяснил, допустимо ли блокировать счет, на который ежемесячно поступает денежное довольствие, и как действовать, если выплаты оказались под арестом. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Судьи подчеркнули: сам факт того, что на счет поступает денежное довольствие, не делает его «неприкосновенным». Государственный или частный исполнитель может наложить арест на банковский счет должника в пределах суммы долга, даже если этот счет зарплатный или военный.

В то же время денежное довольствие имеет особый статус. По закону взыскание по исполнительным документам не может забирать всю сумму выплаты. Удержания из заработной платы и других доходов должника ограничены 20 процентами, а если речь идет о взыскании алиментов - до 50 процентов.

Это значит: когда с военнослужащего взыскивают обычный долг (кредит, долг за коммуналку, штраф), с его денежного довольствия могут удерживать не более пятой части суммы выплаты. Остальные деньги должны оставаться на счету доступными.

Полностью защищенными от взыскания остаются отдельные выплаты, перечень которых определен законом: государственная социальная помощь, помощь на детей, выплаты на лечение и реабилитацию. Если такие средства оказались под арестом вместе с остальными, их можно освободить отдельным обращением.

Что делать, если счет арестовали

Если военнослужащий обнаружил, что его счет арестован, первые шаги такие:

Узнать в банке, какой именно исполнитель наложил арест и в рамках какого исполнительного производства.

Проверить сумму долга и основания взыскания - они указаны в постановлении об аресте.

Если взыскание превышает допустимый процент, отправьте исполнителю заявление с просьбой снять арест с части денег.

Если исполнитель отказал, обжалуйте его действия в суде, сославшись на ограничения удержаний.

Юристы советуют не игнорировать уведомления о долгах: чем раньше военнослужащий договорится о реструктуризации или частичном погашении, тем меньше вероятность полной блокировки счета.

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