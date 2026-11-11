Верховний Суд роз'яснив, чи можна арештувати банківський рахунок військовослужбовця, на який надходить грошове забезпечення. Скільки можуть стягнути за борги та як захистити свої виплати - розбираємось далі.

Арешт рахунків за борги в Україні може торкнутися і рахунків військовослужбовців. Верховний Суд роз'яснив, чи дозволено блокувати рахунок, на який щомісяця надходить грошове забезпечення, та як діяти, якщо виплати опинилися під арештом. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Судді наголосили: сам факт того, що на рахунок надходить грошове забезпечення, не робить його «недоторканним». Державний чи приватний виконавець може накласти арешт на банківський рахунок боржника в межах суми боргу, навіть якщо цей рахунок зарплатний або військовий.

Водночас грошове забезпечення має особливий статус. За законом стягнення за виконавчими документами не можуть забирати всю суму виплати. Відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника обмежені 20 відсотками, а якщо йдеться про стягнення аліментів - до 50 відсотків.

Це означає: коли з військовослужбовця стягують звичайний борг (кредит, борг за комуналку, штраф), з його грошового забезпечення можуть утримувати не більше п'ятої частини суми виплати. Решта грошей має лишатися на рахунку доступною.

Повністю захищеними від стягнення лишаються окремі виплати, перелік яких визначений законом: державна соціальна допомога, допомога на дітей, виплати для лікування та реабілітації. Якщо такі кошти опинилися під арештом разом із рештою, їх можна вивільнити окремим зверненням.

Що робити, якщо рахунок арештували

Якщо військовослужбовець виявив, що його рахунок арештовано, перші кроки такі:

Дізнатися в банку, який саме виконавець наклав арешт і в межах якого виконавчого провадження.

Перевірити суму боргу і підстави стягнення - вони вказані в постанові про арешт.

Якщо стягнення перевищує допустимий відсоток, надішліть виконавцю заяву із проханням зняти арешт із частини грошей.

Якщо виконавець відмовив, оскаржте його дію до суду, пославшись на обмеження відрахувань.

Юристи радять не ігнорувати повідомлення про борги: чим раніше військовослужбовець домовиться про реструктуризацію чи часткове погашення, тим менша ймовірність повного блокування рахунку.

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