У 2026 році українці сплачують податок на нерухомість за 2025 рік, і суми змінилися. Розібралися, за яку площу доведеться платити і скільки нарахують.

Податок на оренду квартир в Україні знизили до 10%, а от податок на нерухомість, який сплачують власники житла, навпаки, змінюється щороку через прив'язку до мінімальної зарплати. У 2026 році українці сплачують податок за 2025 рік, і максимальна ставка вже виросла до 120 гривень за квадратний метр.

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, які володіють квартирами, будинками або комерційними приміщеннями. Закон передбачає пільгові площі, за які податок взагалі не нараховується.

За яку площу доведеться платити

Для квартири або кількох квартир незалежно від їх кількості неоподатковувана площа становить 60 квадратних метрів. Для житлового будинку або будинків - 120 квадратних метрів. Якщо ж у власності одночасно є і квартира, і будинок, загальна пільга зростає до 180 квадратних метрів.

Тобто якщо людина володіє квартирою площею 65 кв. м, податок нарахують лише на 5 кв. м перевищення. Важливо: пільгові площі застосовують до сукупної площі всіх об'єктів одного власника, а не до кожної квартири чи будинку окремо.

Для нежитлової нерухомості - офісів, магазинів, складів - зменшення бази оподаткування на 60, 120 чи 180 кв. м не передбачене. Також пільги не застосовують, якщо власник здає об'єкт в оренду або використовує його у підприємницькій діяльності.

Скільки нарахують у 2026 році

Ставка податку не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Оскільки на 1 січня 2025 року мінімалка становила 8000 гривень, максимальна ставка дорівнює 120 гривням за квадратний метр.

Наприклад, квартира площею 65 кв. м за максимальної ставки обійдеться власнику у 600 гривень на рік. У громадах, де місцеві ради встановили нижчі ставки, сума буде меншою - розмір податку залежить саме від рішення місцевої ради.

Для власників великої нерухомості діє додаткова надбавка - 25 тисяч гривень на рік за кожен об'єкт, якщо площа квартири перевищує 300 кв. м, а житлового будинку - 500 кв. м.

Що робити, якщо не прийшло повідомлення

Податкова надсилає фізичним особам податкові повідомлення-рішення до 1 липня року, наступного за звітним. Сплатити нараховану суму потрібно протягом 60 днів з дня вручення документа.

Однак неотримання листа не звільняє від сплати. Якщо рекомендований лист повернувся з позначкою про невручення, документ вважають врученим належним чином. Несплата може призвести до штрафних санкцій та примусового стягнення боргу через суд.

Перевірити нараховану суму можна в електронному кабінеті платника на сайті Державної податкової служби або у місцевому відділенні ДПС за податковою адресою.

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