В 2026 году украинцы платят налог на недвижимость за 2025 год, и суммы изменились. Разобрались, за какую площадь придется платить и сколько начислят.

Налог на аренду квартир в Украине снизили до 10%, а вот налог на недвижимость, который платят владельцы жилья, наоборот, меняется каждый год из-за привязки к минимальной зарплате. В 2026 году украинцы платят налог за 2025 год, и максимальная ставка уже выросла до 120 гривен за квадратный метр.

Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, владеющие квартирами, домами или коммерческими помещениями. Закон предусматривает льготные площади, за которые налог вообще не начисляется.

За какую площадь придется платить

Для квартиры или нескольких квартир независимо от их количества необлагаемая площадь составляет 60 квадратных метров. Для жилого дома или домов - 120 квадратных метров. Если же в собственности одновременно есть и квартира, и дом, общая льгота вырастает до 180 квадратных метров.

То есть если человек владеет квартирой площадью 65 кв. м, налог начислят только на 5 кв. м превышения. Важно: льготные площади применяют к совокупной площади всех объектов одного владельца, а не к каждой квартире или дому отдельно.

Для нежилой недвижимости - офисов, магазинов, складов - уменьшение базы налогообложения на 60, 120 или 180 кв. м не предусмотрено. Также льготы не применяют, если владелец сдает объект в аренду или использует его в предпринимательской деятельности.

Сколько начислят в 2026 году

Ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Поскольку на 1 января 2025 года минималка составляла 8000 гривен, максимальная ставка равна 120 гривням за квадратный метр.

Например, квартира площадью 65 кв. м при максимальной ставке обойдется владельцу в 600 гривен за год. В общинах, где местные советы установили более низкие ставки, сумма будет меньше - размер налога зависит именно от решения местного совета.

Для владельцев крупной недвижимости действует дополнительная надбавка - 25 тысяч гривен в год за каждый объект, если площадь квартиры превышает 300 кв. м, а жилого дома - 500 кв. м.

Что делать, если не пришло уведомление

Налоговая отправляет физическим лицам налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным. Оплатить начисленную сумму нужно в течение 60 дней со дня вручения документа.

Однако неполучение письма не освобождает от уплаты. Если заказное письмо вернулось с отметкой о невручении, документ считают врученным надлежащим образом. Неуплата может привести к штрафным санкциям и принудительному взысканию долга через суд.

Проверить начисленную сумму можно в электронном кабинете плательщика на сайте Государственной налоговой службы или в местном отделении ГНС по налоговому адресу.

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