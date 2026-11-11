В Украине с 27 октября 2026 года действуют обновлённые правила бронирования работников. Чтобы получить отсрочку, компания сначала должна подтвердить статус критически важного, а в перечень отраслей впервые включили информационные технологии.

Бронирование от мобилизации для бизнеса в Украине с 27 октября 2026 года работает по новым правилам. Чтобы отсрочить работника, компания теперь должна сначала подтвердить, что она критически важна, и процедуру заметно обновили.

Об изменениях сообщает Бухгалтер.UA (правовой проект ЛИГА:ЗАКОН). Ключевое новшество: информационные технологии включили в перечень 13 разрешённых отраслей национальной экономики, субъекты которых могут претендовать на критический статус.

Какие критерии нужно подтвердить

Чтобы получить статус критически важного, юридическое лицо должно соответствовать как минимум трём критериям одновременно. Первое условие - отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса.

Второе требование - средняя зарплата работников за последний календарный месяц не ниже трёх минимальных зарплат. В 2026 году это 25 941 грн. Третье условие - среднемесячное вознаграждение работников и гиг-специалистов на уровне не менее эквивалента 1200 евро за последние шесть календарных месяцев.

Для ИТ-компаний сохранили специальный критерий, связанный с резидентством Дія Сіті. То есть претендовать на критичность могут именно резиденты этого правового режима.

Отдельные условия для стартапов

Стартапы, которые приобрели статус резидента Дія Сіті по упрощённой процедуре, могут обратиться за критическим статусом после трёх полных календарных месяцев. За этот период они должны получить не менее эквивалента 20 000 евро дохода, грантов или инвестиций.

Требование по среднемесячному вознаграждению в эквиваленте 1200 евро для стартапов тоже сохранили.

Какие документы подавать

Компания подаёт электронное заявление с пакетом подтверждающих документов. Среди них - приказ о приобретении статуса резидента Дія Сіті, налоговые расчёты за шесть месяцев с квитанциями №2, справка об отсутствии налогового долга, расчёт среднемесячного вознаграждения и информация о количестве военнообязанных работников.

Для стартапов дополнительно требуют документы о соответствии и получении дохода, грантов или инвестиций.

Сколько длится рассмотрение

Процедуру принятия решения теперь разделили на несколько этапов. Минцифры проверяет документы в течение семи рабочих дней. Координационный центр по организации бронирования военнообязанных при Кабмине предоставляет рекомендации в течение месяца, а при обоснованной необходимости - до семи рабочих дней.

После этого Минцифры имеет до трёх рабочих дней, чтобы принять решение о признании компании критически важной. Только после этого можно оформлять бронирование работников.

Ранее Politeka сообщала, что теперь нужно для отсрочки ИТ-специалистам от мобилизации.

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