За нарушение языкового закона в Украине предусмотрен штраф от 3400 гривен за первое нарушение, а за повторное в течение года - от 8500 до 11 900 гривен. Подробности и способы сообщить о нарушении - в материале.

Штрафы в Украине становятся ощутимее и теперь касаются не только водителей. За нарушение языкового законодательства тоже накладывают финансовые санкции, в частности за отсутствие украинской версии сайтов и страниц в соцсетях.

Согласно статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах только на украинском языке. Об этом пишут «Факты ICTV».

Отдельно статья 27 закона требует, чтобы сайты и страницы в соцсетях органов власти, местного самоуправления, предприятий государственной и коммунальной формы собственности велись на государственном языке.

Какие штрафы за нарушение языкового закона

За нарушение закона о государственном языке в интернете предусмотрен штраф от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 гривен. Это сумма за первое нарушение.

За повторное нарушение в течение года штраф растет: от 500 до 700 необлагаемых минимумов, то есть от 8500 до 11 900 гривен. Если нарушение устранили, могут ограничиться предупреждением.

В течение 2025 года уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила штрафов на общую сумму 368 900 гривен. Приняли 706 постановлений: 95 человек оштрафовали, 404 получили предупреждения, а 207 дел закрыли, в частности из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Размеры штрафов прошлого года распределились так: 15 постановлений по 1700 гривен, 64 - по 3400 гривен, 4 - по 5100 гривен, 11 - по 8500 гривен, еще одно - 11 900 гривен.

Повысят ли штрафы за нарушение языкового закона

Елена Ивановская заявила, что сейчас усиливать санкции нет необходимости. По ее словам, во время войны говорить об усилении карательных механизмов неуместно, ведь языковая политика должна объединять людей, а не строиться на страхе перед наказанием.

Вместе с тем она считает, что размер штрафов для физических и юридических лиц должен отличаться. Решить этот вопрос, по ее мнению, поможет принятие нового Административного кодекса.

Как сообщить о нарушении языкового закона

Пожаловаться на нарушение закона о языке можно несколькими способами:

через электронную форму на сайте уполномоченной по защите государственного языка;

отправив письмо на электронный ящик lyst@mova-ombudsman.gov.ua;

Укрпочтой по адресу: 01001, Киев, переулок Музейный, 12.

По каждому обращению о нарушении в интернете проводится проверка. Если факты подтверждаются, к нарушителю применяют наказание, предусмотренное Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Ранее Politeka сообщала, сколько придется платить водителям за непристегнутый ремень.

Также Politeka сообщала, как водителю заплатить только половину штрафа за парковку за 10 дней.