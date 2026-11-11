Государственная программа компенсации аренды жилья для ВПО оказалась менее эффективной, чем ожидалось. Одной из главных причин стала большая доля неофициальных договоров на рынке аренды.

Аренда жилья в Украине остается непростой темой для переселенцев, и на этот раз проблему признали на уровне профильного министерства. Государственная программа компенсации аренды жилья для внутренне перемещенных лиц не дала ожидаемых результатов.

Об этом рассказал министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин в интервью изданию «Главком». По его словам, главное препятствие не в работе государственных учреждений или органов местного самоуправления, а в особенностях самого рынка жилья.

Почему большинство арендодателей обходит программу

Значительная часть украинского рынка аренды работает неофициально. Владельцы квартир сдают жилье за наличные и не оформляют арендные отношения должным образом. Из-за этого государственный механизм компенсации не получил ожидаемого распространения.

Министр подчеркнул, что арендодатели часто не заинтересованы в легализации сдачи жилья, даже если официальный договор позволил бы арендаторам воспользоваться государственной поддержкой. Оплата наличными для многих владельцев выглядит удобнее.

В результате переселенцы сталкиваются с трудностями при поиске жилья, владелец которого готов участвовать в программе компенсации. Поиск такого варианта может затягиваться, а найденное жилье не всегда соответствует потребностям семьи.

Чего не хватает рынку

Виталий Безгин отметил, что одной из причин тенизации рынка является отсутствие понятной и справедливой модели аренды, которая была бы выгодна одновременно государству, владельцам недвижимости и арендаторам. Пока такой модели нет, программа компенсации пробуксовывает.

Что важно в договоре аренды для переселенца

Воспользоваться компенсацией от государства переселенец может только тогда, когда аренда оформлена официально. Поэтому перед подписанием стоит убедиться, что владелец готов заключить письменный договор и зафиксировать в нем реальную стоимость аренды. Если арендодатель настаивает лишь на устной договоренности или оплате наличными без документов, рассчитывать на компенсацию не стоит.

Отдельно министр прокомментировал идею ввести похожую программу для людей, которые временно будут переезжать в другие регионы на зимний период. По его мнению, такой механизм столкнулся бы с теми же проблемами, что и программа компенсации аренды для ВПО, без изменений в работе рынка аренды.

В то же время конкретного решения об отмене действующей программы или запуске нового механизма пока нет. Сейчас речь идет об оценке эффективности государственной поддержки, а не об официальном прекращении выплат переселенцам.

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