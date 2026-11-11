Урядова програма компенсації оренди житла для ВПО виявилася менш ефективною, ніж очікувалося. Однією з головних причин стала велика частка неофіційних договорів на ринку оренди.

Оренда житла в Україні залишається непростою темою для переселенців, і цього разу проблему визнали на рівні профільного міністерства. Державна програма компенсації оренди житла для внутрішньо переміщених осіб не дала очікуваних результатів.

Про це розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін в інтерв'ю виданню «Главком». За його словами, головна перешкода не в роботі державних установ чи органів місцевого самоврядування, а в особливостях самого ринку житла.

Чому більшість орендодавців оминає програму

Значна частина українського ринку оренди працює неофіційно. Власники квартир здають житло за готівку і не оформлюють орендні відносини належним чином. Через це державний механізм компенсації не отримав очікуваного поширення.

Міністр наголосив, що орендодавці часто не зацікавлені в легалізації здавання житла, навіть якщо офіційний договір дозволив би орендарям скористатися державною підтримкою. Оплата готівкою для багатьох власників виглядає зручнішою.

У результаті переселенці стикаються з труднощами під час пошуку житла, власник якого готовий брати участь у програмі компенсації. Пошук такого варіанту може затягуватися, а знайдене житло не завжди відповідає потребам родини.

Чого бракує ринку

Віталій Безгін зазначив, що однією з причин тінізації ринку є відсутність зрозумілої та справедливої моделі оренди, яка була б вигідною одночасно державі, власникам нерухомості та орендарям. Поки такої моделі немає, програма компенсації буксує.

Що важливо в договорі оренди для переселенця

Скористатися компенсацією від держави переселенець може лише тоді, коли оренда оформлена офіційно. Тому перед підписанням варто переконатися, що власник готовий укласти письмовий договір і зафіксувати в ньому реальну вартість оренди. Якщо орендодавець наполягає лише на усній домовленості або оплаті готівкою без документів, розраховувати на компенсацію не варто.

Окремо міністр прокоментував ідею запровадити схожу програму для людей, які тимчасово переїжджатимуть в інші регіони на зимовий період. На його думку, такий механізм зіткнувся б із тими самими проблемами, що й програма компенсації оренди для ВПО, без змін у роботі ринку оренди.

Водночас конкретного рішення про скасування чинної програми чи запровадження нового механізму поки немає. Наразі йдеться про оцінку ефективності державної підтримки, а не про офіційне припинення виплат переселенцям.

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