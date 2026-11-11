Найближчими днями в Україні буде дощово, а на заході - холодно. У Карпатах і на Закарпатті прогнозують мокрий сніг і сильний вітер, тоді як на півдні та в центрі повітря прогріється до +20°.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні буде дощовим і мінливим. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють одразу кілька сюрпризів: від снігу в Карпатах до +20° у південних і центральних областях.

У четвер, 12 листопада, у більшості областей пройдуть помірні дощі. У південній частині країни місцями очікуються значні опади.

Нічна температура повітря становитиме від -3 до +3°. Вдень повітря прогріється до +2...+9°, а на півдні - до +13°.

Найтепліше буде у п'ятницю, 13 листопада. Уночі синоптики обіцяють +3...+10°, вдень - +8...+14°. На півдні та місцями в центрі стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20°.

Прохолодніше буде на заході: там протягом доби лише +3...+8°. А в Карпатах і на Закарпатті прогнозують сильні опади у вигляді дощу та снігу, а також пориви вітру 17-22 м/с. Температура тут триматиметься в межах 0...+6°.

За даними синоптиків, активна Атлантика відтісняє холодний антициклон Klaus у бік Каспію. Через це припиниться надходження арктичного повітря, а натомість відкриються шляхи для теплих повітряних мас із Північної Італії та Середземномор'я.

До чого готуватися

На заході та в горах варто подбати про теплий одяг і бути обережними через сильний вітер. На решті території стануть у пригоді парасольки, адже дощі йтимуть майже щодня.

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