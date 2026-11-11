Верховна Рада ухвалила закон, який повністю змінює систему пільгового проїзду в громадському транспорті. Замість безкоштовного проїзду за посвідченням пільговики отримуватимуть адресну грошову допомогу.

Пільги на проїзд в Україні тепер працюватимуть інакше: Верховна Рада ухвалила закон № 5651-2, який замінює безкоштовний проїзд за посвідченням на адресну грошову допомогу. За документ проголосували 235 народних депутатів.

Нові правила передбачають, що для кожної поїздки знадобиться паперовий або електронний квиток. Поїздки фіксуватимуть автоматизовані системи обліку, а розраховуватися за проїзд пільговики зможуть спеціальними банківськими картками.

Фінансування пільг чітко розділили. Ветеранам війни проїзд оплачуватиме держава, а всім іншим категоріям пільговиків - органи місцевого самоврядування.

Закон набере чинності з 1 липня 2028 року. Тривалий перехідний період потрібен, щоб міста й громади встигли підготуватися технічно, а уряд - врегулювати фінансування через Бюджетний кодекс.

Кого торкнеться зміна

Реформа стосується всіх, хто зараз їздить безкоштовно за посвідченням: ветерани, пенсіонери, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії. Замість безкоштовного проїзду вони отримають гроші, якими зможуть оплачувати квитки.

Мета змін - навести лад у перевезеннях. Сьогодні немає точного обліку пасажирів, компенсації перевізникам із бюджету непрозорі, а між водіями і пільговиками постійно виникають конфлікти.

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