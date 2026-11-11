З 14 листопада українські банки знижують місячні ліміти на перекази для частини підприємців і компаній. Для ФОП другої та третьої груп суму скоротять утричі - з 3 млн до 1 млн гривень на місяць.

Ліміти на перекази для клієнтів банків змінюють з 14 листопада - і це стосується не всіх. Нові обмеження запрацюють для частини підприємців та компаній, а звичайних людей вони не зачеплять.

Ідеться про другий етап змін, передбачений оновленою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ банківська спільнота підписала ще 14 травня 2026 року.

Перший етап обмежень стартував 14 серпня, другий запрацює саме 14 листопада. Тоді тимчасові ліміти для окремих категорій підприємців і компаній знизяться.

Які ліміти діятимуть з 14 листопада

Зміни стосуються місячної суми переказів, а не одного платежу. Банки рахуватимуть операції наростаючим підсумком протягом місяця. Ось нові пороги:

ФОП першої групи - до 400 тисяч гривень на місяць замість теперішніх 600 тисяч;

ФОП другої та третьої груп - до 1 мільйона гривень замість 3 мільйонів;

юридичні особи з ознаками компаній-оболонок - до 2 мільйонів гривень замість 5 мільйонів.

Саме для ФОП другої та третьої груп суму урізають утричі - з 3 млн до 1 млн гривень на місяць.

Кого саме торкнуться обмеження

Нові ліміти не застосовуються автоматично до всіх підприємців. Передусім ідеться про новостворених ФОП, які працюють менш ніж пів року, про підприємців, які тривалий час не вели діяльність, а потім відновили активні операції, а також про юридичних осіб з ознаками ризикованої діяльності.

Перевищення порогу не означає повної заборони на переказ грошей. Просто такі операції не проходитимуть автоматично.

Що робити, якщо переказ перевищує ліміт

Щоб провести платіж понад встановлену суму, підприємцю чи компанії доведеться надати банку відповідну платіжну інструкцію та документально підтвердити походження коштів. Без цих документів великий переказ може зависнути.

Чи зміняться ліміти для звичайних українців

Для фізичних осіб новий етап обмежень з 14 листопада нічого не змінює. Місячні ліміти на перекази з картки на картку й далі залежать від рівня ризику клієнта та наявності документального підтвердження доходів.

Зокрема, для громадян без підтвердження доходів діють такі обмеження: до 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів з високим рівнем ризику та до 100 тисяч гривень на місяць для клієнтів з низьким і середнім рівнями ризику.

Ці пороги діють ще з 2025 року і не є нововведенням листопада. Якщо клієнт може документально підтвердити доходи, банк може переглянути встановлений для нього ліміт.

Водночас фінансовий моніторинг може торкнутися операцій незалежно від їхньої суми. Якщо перекази здаються банку нетиповими чи підозрілими, фінустанова має право запитати пояснення та документи про походження коштів.

Особливу увагу банки звертають на різке зростання надходжень, велику кількість дрібних платежів від різних осіб, нетипову активність рахунку та штучне дроблення великих переказів на менші суми.

Тому українцям, які регулярно здійснюють значні перекази, варто заздалегідь подбати про документи, що підтверджують джерела доходів. Це допоможе пояснити походження грошей у разі запиту банку і уникнути зайвих труднощів.

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