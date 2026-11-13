У 2026 році уряд спрямував до Київської області 648,9 млн грн на грошову компенсацію для придбання житла 239 ветеранам війни та членам їхніх родин. Розповідаємо, як працює механізм, хто має право на виплату і як її оформити.

Житлові компенсації для ветеранів у 2026 році працюють за окремим механізмом - уряд спрямував до Київської області 648,9 млн грн на грошову компенсацію для придбання житла 239 ветеранам війни та членам їхніх родин, повідомляють Економічні новини.

Йдеться про грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення. Ветеран, який стоїть у квартирній черзі, може отримати гроші на купівлю помешкання замість безпосередньої передачі квартири.

Хто має право на виплату

Право на таку компенсацію мають учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також члени родин загиблих захисників. Головна умова - людина перебуває на квартирному обліку й потребує поліпшення житлових умов.

Окремо працює програма житлових ваучерів для ветеранів-переселенців із тимчасово окупованих територій. На першому етапі скористатися нею можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Скільки виплачують

Номінал одного житлового ваучера становить 2 млн грн. Готівкою ці гроші отримати не можна - їх дозволено використати тільки на купівлю квартири чи будинку.

У 2026 році на програму «Житло для ВПО з ТОТ» виділили 6,6 млрд грн. Завдяки цим коштам житло придбали 3297 родин ветеранів-переселенців. На 2027 рік планують залучити 10,1 млрд грн - цього має вистачити приблизно для 5 тисяч родин.

Водночас у черзі вже понад 36 тисяч ветеранів-переселенців, а погоджених заявок - понад 41 тисяча. Для фінансування всіх черговиків потрібно понад 72 млрд грн.

Як оформити компенсацію

Після погодження заявки житловий ваучер з'являється в застосунку «Дія». Щоб ним скористатися, треба окремо подати звернення на бронювання коштів.

Ваучер діє п'ять років. Коли кошти забронюють, людина має 60 днів на придбання житла. Якщо за цей час покупку не встигнути оформити, бронювання скасують, а гроші повернуть у програму для інших заявників.

Дізнатися місце в черзі можна через урядовий контактний центр за номером 1545 - оператору треба повідомити номер житлового ваучера.

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