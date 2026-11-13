В Україні готують реформу таксі: водіїв можуть зобов'язати проходити електронну реєстрацію та перевірку документів, автомобіля і страхування. Зміни торкнуться і пасажирів.

Нові правила для таксі в Україні готують до запровадження - водіїв можуть зобов'язати проходити електронну реєстрацію та перевірку документів, автомобіля і страхування.

Головна новація, яку обговорюють, - електронна реєстрація водіїв. Перед тим як вийти на лінію, перевізник має зареєструватися в системі та підтвердити свої дані.

Окремо перевірятимуть сам автомобіль: його технічний стан і готовність до перевезень. Це має прибрати з ринку машини, які не відповідають вимогам безпеки.

Ще один важливий пункт - страхування. Пасажир має бути захищений на випадок ДТП або іншої непередбачуваної ситуації під час поїздки.

Що означають зміни для водіїв і пасажирів

Для водіїв реформа означає додаткові кроки перед стартом роботи: зареєструватися, зібрати документи, перевірити машину та оформити страховку. Тим, хто вже працює неофіційно, доведеться вийти з тіні.

Для пасажирів плюс у тому, що поїздки мають стати безпечнішими: за кермом будуть перевірені водії, а маршрут страхуватиметься. Водночас частина перевізників може піти з ринку, що вплине на доступність і вартість послуг.

Точних строків ухвалення реформи та її остаточної вартості наразі не називають - зміни лише готують. Детальніше про те, як працюватиме новий порядок, стане відомо після ухвалення рішення.

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