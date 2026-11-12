Waze та Garmin запустили функцію сповіщень про велосипедистів, які рухаються поруч. Вона в реальному часі показуватиме водіям, коли поруч є людина на велосипеді.

Безпека водіїв на дорогах України отримує ще один інструмент. Навігаційний сервіс Waze разом із виробником пристроїв Garmin запустив функцію сповіщень про велосипедистів поблизу. Тепер застосунок показуватиме водіям, коли поруч рухається велосипедист, і робитиме це в реальному часі.

Про це повідомляє SPEKA. Нововведення має допомогти водіям вчасно помічати людей на велосипедах, особливо в місцях із поганим оглядом.

Як працюватиме функція

Попередження про велосипедиста поблизу з'являтиметься прямо на екрані навігатора. Водій бачитиме, що поруч є учасник руху на велосипеді, і зможе заздалегідь зменшити швидкість або безпечніше виконати маневр.

Партнерство з Garmin дозволяє передавати дані про розташування велосипедистів точніше. Завдяки цьому позначка в навігації максимально близька до реальної ситуації на дорозі.

Чому це важливо

Велосипедисти належать до найуразливіших учасників дорожнього руху. У них немає кузова, який захищає, і їх часто не видно в «сліпих» зонах, на поворотах і в сутінках.

Вчасне попередження знижує ризик зіткнення й дає обом сторонам більше часу на реакцію. Це корисний захист і для водія, і для людини на велосипеді.

Що врахувати водіям

Функція не скасовує звичайної пильності. Перед поворотом або перелаштуванням водієві й надалі варто дивитися в дзеркала та перевіряти «сліпі» зони. Сповіщення лише доповнює власний контроль за дорогою.

Найкориснішим оновлення буде в містах із щільним велосипедним рухом, а також на заміських трасах, де велосипедиста можна помітити надто пізно через високу швидкість потоку.

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