У четвер, 12 листопада, геомагнітна обстановка в Україні залишиться переважно спокійною - потужних магнітних бур не прогнозують. Втім, метеозалежним людям варто зважати на можливі короткочасні сплески активності.

Магнітні бурі в Україні 12 листопада не прогнозуються - у четвер геомагнітна обстановка залишиться переважно спокійною, хоча можливі короткочасні сплески активності.

Такий прогноз на 10-12 листопада оприлюднила Британська геологічна служба. Попри невелике прискорення сонячного вітру, потужних збурень магнітного поля Землі найближчими днями не очікується.

«Загалом у найближчу добу утримуватиметься спокійна геомагнітна ситуація, хоча місцями можливі короткочасні сплески активності», - зазначають науковці.

У вівторок, 10 листопада, геомагнітне тло вже було стабільним - магнітних бур не фіксували. Аналогічний переважно спокійний рівень зберігався й у середу, 11 листопада. Те саме чекає на Україну і в четвер, 12 листопада.

Що таке магнітна буря і коли вона виникає

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, яке спричиняє сонячний вітер. Коли на Сонці стається викид корональної маси, потік заряджених частинок «врізається» в магнітосферу планети й частково її деформує.

Силу бурі вимірюють за К-індексом - шкалою від 0 до 9. Значення до 4 вважають спокійним фоном, а от 5 і вище - це вже магнітна буря різної потужності. На 12 листопада фахівці не прогнозують навіть мінімальної бурі класу G1.

Як пережити день метеозалежним людям

Хоча сильних бур 12 листопада не очікується, короткочасні сплески активності можуть нагадати про себе метеозалежним людям. Найгостріше на такі коливання реагують ті, хто має проблеми із серцем, судинами чи суглобами.

Аби легше пережити цей день, лікарі радять дотримуватися простих правил:

пийте більше води, щоб кров не згущувалася;

відмовтеся від жирної та пересоленої їжі;

не зловживайте кавою, енергетиками й алкоголем;

знайдіть час для спокійної прогулянки на свіжому повітрі;

добре виспіться.

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