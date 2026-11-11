Власникам квартир, будинків та комерційної нерухомості за несплачений податок можуть заблокувати банківські рахунки, навіть якщо вони не отримували листа від податкової. Верховний Суд пояснив, як стягують борг і що робити, щоб цього уникнути.

Арешт рахунків за податкові борги стає реальним ризиком для власників нерухомості: Верховний Суд пояснив, чому несплачений податок на квартиру чи будинок можуть стягнути навіть тоді, коли людина не отримувала листа від ДПС.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на «Судово-юридичну газету». За статтею 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю.

Для звичайних власників закон зменшує базу оподаткування: 60 кв. м - для квартир, 120 кв. м - для житлового будинку, 180 кв. м - якщо у власності одночасно є квартири та будинки. Тобто з квартири площею 65 кв. м податок нарахують лише на 5 «зайвих» метрів. Пільги застосовуються до сукупної площі всіх об'єктів одного власника, а не до кожного окремо.

Ставку встановлює місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за квадратний метр. У 2026 році українці сплачують податок за 2025 рік, і оскільки мінімалка на 1 січня 2025 року становила 8000 гривень, максимальна ставка дорівнює 120 гривням за метр. Для квартири 65 кв. м за максимальної ставки це 600 гривень на рік. Власникам квартир понад 300 кв. м або будинків понад 500 кв. м додатково нараховують 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт.

Чому лист від ДПС більше не потрібен

Податкова має надіслати повідомлення-рішення до 1 липня року, наступного за звітним, а нараховане треба сплатити протягом 60 днів від дня вручення. Але стаття 42 Податкового кодексу каже: документ вважають врученим, навіть якщо пошта не змогла його передати. Якщо рекомендований лист повернувся з відміткою про закінчення строку зберігання, така відмітка набуває юридичного значення для визначення дня вручення.

Показовою є постанова Верховного Суду від 6 листопада 2025 року у справі №420/20746/24. Фізична особа оскаржувала нарахування ДПС в Одеській області на суму близько 37 тисяч гривень за 2019-2022 роки, наполягаючи, що повідомлення надходили за кілька років одразу. Суди встановили: рекомендовані листи поверталися відправнику з відміткою про закінчення строку зберігання, тож порядок направлення визнали дотриманим і в позові відмовили. Сам по собі факт, що людина не забрала листа з відділення, не гарантує успішного оскарження.

Окремо Верховний Суд у постанові від 28 травня 2026 року в справі №520/22570/25 звернув увагу на захист платників. Там підприємець виїхав із Харкова через обстріли і не отримував пошту за податковою адресою. Суд наголосив: для визначення строку судового оскарження недостатньо формального факту направлення листа, важливо, коли людина фактично дізналась або об'єктивно могла дізнатися про порушення своїх прав.

Чи справді арештують банківські рахунки

Сплив 60-денного строку не означає автоматичного блокування рахунків. Спочатку податкова надсилає податкову вимогу, а для невеликих сум її не надсилають узагалі. Далі орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення податкового боргу, а судове рішення виконує державна виконавча служба. Саме в межах виконавчого провадження рахунки боржника можуть арештувати. Тобто блокування - це наслідок суду та примусового виконання, а не миттєва санкція за прострочення.

Як перевірити нарахування та уникнути арешту

Найпростіший спосіб не довести до боргу - вчасно перевіряти стан розрахунків в Електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Це допомагає побачити нарахований податок, не чекаючи поштового повідомлення.

Якщо податкова помилково нарахувала податок на вже продану квартиру, неправильно визначила частку власності чи не врахувала пільгу, власник може подати письмову заяву про звірку за податковою адресою. Під час звірки перевіряють площу, частки, ставки й пільги. Якщо знаходять розбіжності - роблять перерахунок і надсилають нове повідомлення-рішення, а попереднє вважається скасованим.

Знизити податок законно можна й через спільну часткову власність. Якщо квартира 100 кв. м належить подружжю по половині, кожен платить за свою частку 50 кв. м, і за відсутності іншої нерухомості оподатковувана площа для кожного може дорівнювати нулю. Але варто розрізняти часткову та сумісну власність: сам по собі шлюб не дає окремої пільги кожному автоматично.

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